„Letos je to 50 let od vzniku ikonické série Rocky, která ovlivnila několik generací, a tak jsem si říkal, že když jsme se ještě nepropracovali k Sylvesteru Stallonovi, o kterého se pokouším osm let, tak takový pomyslný krůček k němu je jeho nejslavnější soupeř Ivan Drago,“ říká Větrovský, který už několik let pořádá Noc s legendou, které se účastnily jak filmové, tak i sportovní nebo hudební hvězdy.
Má IQ 160, je to matematicko-chemický inženýr, který vystudoval prestižní univerzity a který mluví šesti světovými jazyky. Navíc je to mistr Evropy a mistr Švédska v karate.