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Neříkej mi, na co se mám dívat. Číňané učinili z kostrbatého filmu milionový hit

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  10:09

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Ručně vyrobený plakát na nečekaný hit čínských kin s názvem Niou Laj (18. srpna 2026) | foto: ČTK

Podomácku vyrobený animovaný film o telátku se stal v Číně nečekaným kasovním trhákem. Na jeho základě vznikla celá řada upomínkových předmětů i internetových memů a zároveň film Niou Laj (Býček přichází) vyvolal celonárodní diskusi o tom, jestli už mladá generace nehodlá slyšet na profesionální marketing a umělou inteligenci.

Snímek, jehož tvorba trvala pět let a přišel v přepočtu na řádově několik tisíc dolarů, k pátku vydělal více než čtyři miliony dolarů (více než 82 milionů korun), napsala agentura Reuters.

V denním žebříčku návštěvnosti čínských kin se umístil hned za filmem Spider-Man: Zbrusu nový den - pokračováním ságy o pavoučím muži od Marvel Studios, jehož výroba údajně stála asi 225 milionů dolarů.

Film Niou Laj, který vypráví příběh novorozeného telátka, jeho matky a leopardího mláděte, podle zpráv místních médií v prvním týdnu propadl a vydělal jen něco málo přes tisíc dolarů.

Poté se však díky podpoře sociálních sítí a médií stala z filmu s jeho kostrbatou animací, neohrabaným vyprávěním a diskuzemi o nepravděpodobných tvůrcích - amatérském animátorovi a jeho matce - virální senzace.

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Na nedávném vyprodaném promítání v Pekingu se ještě před začátkem filmu ozývaly salvy smíchu. „Nemůžu uvěřit, že je sál plný!“ zakřičel jeden z diváků, což vyvolalo jásot a smích.

„Kromě toho, že závidím, kolik peněz tahle blbost vydělala, nemám žádné výhrady,“ uvedl jeden z oblíbených filmových blogerů na čínské sociální síti weibo. Přijetí filmu se mezi mladou generací stalo něčím jako vtipem pro zasvěcené, dodal. „A já říkám - jen ať se smějí. Už nám nezbylo moc věcí, ze kterých si můžeme dělat legraci,“ podotkl bloger.

Podomácku vyrobený film jako by navázal na rebelantské rozpoložení, které v současné době panuje, řekl čínský režisér Ču Že-mou. „Je to nálada typu: Neříkej mi, co mám dělat, na co se mám dívat nebo co mám jíst. O tom rozhodnu sám,“ dodal.

Film vypráví příběh křehkého a vyčerpaného novorozeného telátka, které se snaží postavit na nohy. Je to příběh o přátelství, odvaze a ztrátě, když stádo čelí nebezpečí na cestě za zelenějšími pastvinami.

Dialogy jsou pomalé. Akční scény jsou neohrabané. Animace je silně zrnitá. „Nazvat to špatným filmem je urážkou špatných filmů,“ napsal jeden recenzent na weibo.

Ale ať už je to film, nebo ne, Niou Laj se stal kulturním fenoménem a vyvolal davové šílenství - nejen mezi těmi, kdo ho chtějí vidět, ale i mezi těmi, kdo se na jeho nečekaném úspěchu snaží vydělat. Vznikly hračky Niou Laj, roboti s maskami Niou Laj, memy na sociálních sítích i kostýmy.

Společnosti, které mají ve svém názvu slovo „býk“, v pondělí zaznamenaly nárůst cen akcií, což vyvolalo neobvyklé varování čínské centrální banky před investicemi do akcií spojených s internetovými memy. „Jít do kina za trochou zábavy je celkem neškodné, ale vkládat naděje do slova ‚býk‘ není racionální, je to jen zbožné přání,“ napsal v úterý časopis vydávaný Čínskou lidovou bankou.

A štěstí nejspíš nebudou mít ani začínající animátoři, kteří doufají, že by se jim mohlo podařit úspěch tohoto nízkorozpočtového filmu zopakovat. „Podobné věci obvykle pohání spíš vlna veřejných emocí než samotný obsah. Pravděpodobnost, že k nim dojde, je velmi nízká, náhodná a velmi těžko předvídatelná. Je nemožné je záměrně zopakovat,“ řekl Liang Sia, producent animovaných filmů působící v Šanghaji.

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Témata: film, Dolar, Čína

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