V hlavní roli nekompromisního obchodníka Yuriho Orlova se opět představí Nicolas Cage, kterému v novém pokračování sekunduje Bill Skarsgård v roli jeho syna. Na režisérskou stoličku se navíc vrací původní tvůrce Andrew Niccol.
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RECENZE Obchodník se smrtí: Nicolas Cage hledá svědomí pašeráka zbraní
Snímek, jehož premiéra je naplánovaná na začátek roku 2027, vzbudil ve světě obrovský ohlas a zahraniční recenzenti ho už teď vítají jako velkolepý návrat legendy. Původní film má v Česku silnou fanouškovskou základnu a zpráva o plnohodnotném pokračování s prvním trailerem tak zaručeně potěší všechny příznivce originální akce.
Předlohou postavy obchodníka ukrajinského původu Yuriho Orlova byl skuteční obchodník Viktor But. V USA byl odsouzen do vězení na 25 let. Ale po deseti letech od prvního odsouzení vyšel na svobodu.
Letos se stal novým poslancem ruského parlamentu.
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Z amerického vězení až do ruské Dumy. Obchodník se smrtí hrozí Ukrajině
Teď But hrozí z ruského parlamentu Ukrajině zničením a tvrdí, že je třeba zajistit, aby ruský průmysl zásoboval ruskou invazní armádu nejmodernějšími zbraněmi.