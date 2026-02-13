TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Spider-Noir přenese diváky do New Yorku 30. let minulého století. Nicolas Cage se pro svou roli stárnoucího detektiva inspiroval legendárním Humphreyem Bogartem, konkrétně jeho výkonem ve filmu Hluboký spánek z roku 1946. „Je to ze 70 procent Humprhey Bogart a ze 30 procent Bugs Bunny,“ řekl ke své postavě Cage.
Detektiv Ben Reilly se snaží zapomenout, že býval maskovaným ochráncem města známým jako The Spider. Nový případ ho ale donutí řešit vlastní minulost a znovu nasadit masku a vzít na sebe roli superhrdiny, které se před lety kvůli osobní tragédii vzdal.
Vedle Nicolase Cage, pro kterého je to vůbec první hlavní seriálová role, se představí držitel ceny Emmy Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Li Jun-Li nebo Karen Rodriguezová.
Postava Spider-Mana Noira se poprvé objevila v komiksu od Marvel Comics v roce 2008. Právě ke komiksové verzi se tvůrci seriálu obrací víc než k oscarovému animáku, kde si Nicolas Cage tuto postavu zkusil poprvé.
Premiéra seriálu Spider-Noir je naplánována na 25. května 2026 na stanici MGM+ ve Spojených státech a bude se skládat z osmi epizod. Všechny epizody budou celosvětově vydány na platformě Prime Video 27. května.