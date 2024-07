Moje souvislost s touto zemí trvá skrze kondomy. To se mi líbí, říká Američan

Tartanový oblek a výrazný knír obvykle charakterizují svérázného Američana Nicholase Lowryho. Prezident newyorské aukční síně Swan Galleries je odborníkem na antikvity, specializuje se na staré plakáty a doslova miluje český grafický design. Právě proto se stal průvodcem v chystaném tuzemském filmu Identita, mapujícím to nejlepší z naší vizuální kultury.

„Otec se narodil v Praze v roce 1932, do Ameriky se dostal o devět let později. Mám tedy českou krev. Do Prahy jsem poprvé zavítal v roce 1985 a pak znovu po sametové revoluci. Zůstal jsem tu tehdy čtyři roky a od té doby se často vracím,“ popisuje své české kořeny během festivalového setkání v karlovarském hotelu Thermal.

Jak jste se sem v 80. letech dostal?

Byl jsem ještě student, takže cestu zařizovali rodiče. Tehdy jsme cestovali po Evropě, a když jsme byli v Mnichově, přijeli jsme odtud autem do Prahy. V Praze jsme bydleli v hotelu Alcron. Byly to úžasné časy, ale jako americký student jsem velice těžce nesl zdejší komunistický režim. Jako Američané jsme se tu setkávali s neporozuměním a byli neustále sledováni. V hotelu se z nás neustále snažili tahat nějaké informace. Tehdy jsem bratrovi řekl: „To je tak krásné město, chtěl bych tu žít! Jen škoda té komunistické vlády!“ A za pět let? Dokončil jsem vysokou školu, starý režim padl a já se vrátil jako učitel angličtiny. Kontrakt jsem měl na tři měsíce a zůstal tu čtyři roky.