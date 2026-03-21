Zemřel Nicholas Brendon z kultovního seriálu Buffy, přemožitelka upírů

  11:57
Ve věku 54 let zemřel americký herec Nicholas Brendon známý díky hlavní roli v kultovním televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Potvrdila to rodina herce, která dodala, že zemřel ve spánku přirozenou smrtí.
Clare Kramerová a Nicholas Brendon na festivalu Wizard World Big Apple Comic...

Clare Kramerová a Nicholas Brendon na festivalu Wizard World Big Apple Comic Con, který se konal v pavilonu Penn Plaza. (2. října 2010) | foto: Profimedia.cz

Nicholas Brendon v televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů (1997–2003)....
„Byl vášnivý, citlivý a měl nekonečnou touhu tvořit. Ti, kteří ho opravdu znali, chápali, že jeho umění bylo jedním z nejčistších odrazů toho, kým byl,“ uvedla jeho rodina v příspěvku na Facebooku.

„Většina lidí zná Nickyho díky jeho herecké práci a postavám, kterým v průběhu let vdechl život. V posledních letech našel Nicky svou vášeň v malování a umění,“ dodala.

Brendon hrál Xandera Harrise v seriálu Buffy, přemožitelka upírů během sedmi sezón v letech 1997 až 2003 – nejlepšího přítele titulní postavy, kterou ztvárnila Sarah Michelle Gellarová. Plánovaný reboot seriálu Buffy byl zrušen, oznámila Gellarová fanouškům na Instagramu na začátku tohoto měsíce.

Herec narozený v Los Angeles získal za svou roli v seriálu Buffy tři nominace na cenu Saturn, dvě v kategorii nejlepší televizní herec a jednu v kategorii nejlepší televizní herec ve vedlejší roli.

Hrál také po boku Alyson Hanniganové, která mu věnovala hold v příspěvku na Instagramu. „Můj milý Nicky, děkuji ti za roky smíchu, lásky a Dodgers. Budu na tebe myslet pokaždé, když uvidím houpací křeslo. Miluji tě. Odpočívej v pokoji,“ napsala.

Po seriálu Buffy se Brendon objevil v různých seriálech, včetně Myšlenky zločince (Criminal Minds), Private Practice a dalších.

Brendon otevřeně hovořil o svých zdravotních problémech, včetně infarktu, a podstoupil dvě operace páteře kvůli syndromu cauda equina, vzácnému onemocnění, které může ovlivnit pohyb i funkci močového měchýře a střev.

Herec také trpěl koktavostí a později se stal mluvčím Stuttering Foundation of America, která se zabývá podporou lidem s vadami řeči.

Zesnulý herec také otevřeně hovořil o svých problémech se závislostí na návykových látkách, alkoholismem a duševním zdravím.

„Není žádným tajemstvím, že Nicholas měl v minulosti potíže, bral léky a podstupoval léčbu, aby se s diagnózou vyrovnal, před svou smrtí byl ohledně budoucnosti optimistický,“ uvedla dříve jeho rodina.

21. března 2026  11:57

