Něžná Bella ze Stmívání? Zapomeňte, teď zažívá Zatraceně krvavou lásku

Režisérka Rose Glassová zasadila příběh, na němž se podílela též autorsky, do vyprahlého amerického zapadákova konce 80. let, kde žije osamělá zaměstnankyně místní posilovny v podání Stewartové.

Její život se radikálně změní, když se bezhlavě zamiluje do rázné kulturistky mířící do Las Vegas na mistrovství, které hodlá vyhrát. Hraje ji Katy O’Brianová, kaskadérka a specialistka na bojová umění. Sestavu doplňuje Ed Harris coby démonický filmový otec Stewartové, za nímž se dívky vypraví.

Distributor snímek označuje za „neodolatelně podvratný thriller, který zrychlí tep a vyplaví endorfiny“, ke slovu v něm totiž přijde i zločinecké podsvětí, násilí či německé steroidy udržující sportovkyni v adrenalinovém opojení. Při zkušebních projekcích se někteří diváci zděsili přívalu krve a zvratků.

Podle amerických recenzentů přináší Zatracená krvavá láska „halucinační výlet po nejtemnějších uličkách Ameriky, který nikoho nenechá lhostejným“, případně „půlnoční noir se zážitkem, kdy budete sténat, smát se, choulit se i omdlévat“.

Kritičtější hlasy zmiňují, že prostý scénář zaostává za nespoutanou režijní vervou, že afekty v horkokrevné krimi převažují nad buřičskou stylizací a že pod rostoucím počtem mrtvol se skrývá prázdnota.

Nicméně festivalové publikum od Sundance přes Berlinale po Glasgow vydláždilo lesbické romanci cestu do kin svým nadšením pro „špínu, krev a pot“ i pro způsob, jak tradičně mužské téma pomsty nazírá ze ženského úhlu.

Pro Stewartovou pak Zatracená krvavá láska představuje zajímavé vybočení z obvyklého typu rolí. Mimochodem herečka se brzy vrátí i do upírské říše, a to v hororu Flesh of the Gods, který hlásí premiéru na rok 2025.