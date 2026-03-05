Režisérka a scenáristka (také herečka, známá například z filmů Adaptace, Temný rytíř nebo Horší už to nebude) s vizionářským odhodláním sešila stvoření umělé bytosti, krví zalitou a střelným prachem posypanou sebedestruktivní romanci ve stylu Bonnie a Clyde, fascinaci hvězdami stříbrného plátna, noir detektivku a mnohá další témata, přičemž snímek má silně feministický náboj.
Chvílemi je Nevěsta! natolik intenzivní... jako kdyby se zhmotnil duch zesnulého Davida Lynche a poskytl režisérce cenné rady a zkušenosti.