Hodinu a čtvrt dlouhý dokumentární film o životě i kariéře bývalé první dámy a někdejší diplomatky slibuje vhled do „světa, kterému vévodí především lidskost a smysl pro ochranu slabších.“
Livia Klausová líčí svůj osobní život, kterého se bytostně dotýkaly velké dějinné události. Když jí bylo 16 let, musela se vypořádat s předčasným úmrtím svého otce. Možná proto se u ní vyvinul tak silný cit pro rodinu.
|
Život Livie Klausové ovlivnil pobyt v dětském domově i smrt otce
Jak se žilo s Václavem Klausem
Livia Klausová se narodila 10. listopadu 1943 v Bratislavě do rodiny učitelky a právníka jako druhá z pěti dětí. Když jí byly dva roky, rodina se přestěhovala do Prahy, kde Livia vystudovala gymnázium a v roce 1966 také zahraniční obchod na Vysoké školy ekonomické (VŠE).
S manželem, kterému říká prostě „Klausi“, se seznámila při semináři španělštiny na VŠE. Vzali se po šestileté známosti v roce 1968, mají dva syny, deset vnoučat a jedno pravnouče.
Po zvolení Václava Klause prezidentem v březnu 2003 deset let úspěšně plnila roli první dámy. Necelý rok po manželově odchodu z Pražského hradu se pak stala českou velvyslankyní v Bratislavě, kde působila do jara 2018.
V dokumentu se dotkne i revolučního a porevolučního dění a vyhrocených chvil, které zažila po boku českého premiéra. Jeden z nejvýraznějších prožila v listopadu a prosinci 1997. Noviny tehdy přinesly spekulace o tajném kontu ODS ve Švýcarsku, na kterém měla mít strana asi 200 milionů korun. Václav Klaus byl zrovna na jednání Středoevropské iniciativy v bosenském Sarajevu, když ho vrcholní představitelé ODS Jan Ruml a Ivan Pilip vyzvali k demisi. Klaus rezignoval o dva dny později a přirovnal aféru právě k sarajevskému atentátu. „My jsme nevěděli, jestli na něj nebude někdo střílet,“ svěřuje se Livia Klausová v dokumentu.
Film však hodlá zdůraznit, že Klausová nebyla „jen“ první dámou a nestála pouze v pozadí svého muže, nýbrž i ona sama ovlivňovala řadu rozhodnutí. Neopomíná ani pětileté angažmá velvyslankyně na Slovensku, jehož se ujala po Klausově konci na Hradě.
|
Sarajevský atentát. Jak ODS ustála mrtvého Maďara a zděšeného Mauricijce
Kromě manželů Klausových a vnoučat ve filmu promluví také bývalá manželka exprezidenta Václava Havla a někdejší první dáma Dagmar Havlová, diplomat Rudolf Jindrák či někdejší hradní protokolář Jindřich Forejt, ekonom Jindřich Weigl nebo již zesnulý kardinál Dominik Duka.
Televizní film v kinech
Dokument měl být původně projektem pro televizi CNN Prima News, přesun na velké plátno přišel až o něco později. Režisér Adrian Stojkov má na kontě už životopisný dokument o Jiřině Švorcové, diskusní pořad Česko hledá prezidenta s Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem v roce 2018 či reality show VyVolení.
|
Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených
Scénář pochází od trojice novinářů z CNN Prima News – Václava Janaty, Jakuba Kvasničky a Josefa Mádle. Životopisný film se do kin dostává jen krátce po uvedení filmu s další první dámou – snímek Melanie o manželce prezidenta USA Donalda Trumpa si nicméně dobré hodnocení neodnesl.