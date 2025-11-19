RECENZE: Netopýrek Nik se zamiluje do ptačí krásky. Ale jak to vyřeší s mláďaty?

Mirka Spáčilová
  15:50
V podzimní nadílce dětských filmů vedle norských, amerických i domácích pohádek poněkud zapadl Netopýrek Nik, animovaný příběh nizozemských tvůrců. Přitom se může chlubit originálním hrdinou: netopýrem, který se bojí tmy.
Fotogalerie3

Z filmu Netopýrek Nik | foto: AČFK

Zatímco jeho otec i sourozenci s každým setměním vylétají na lov, strašpytel Nik – v holandštině Viktor, v angličtině Benjamin – zůstává doma, přestože mu kručí v břiše a tatínek už svého netopýřího teenagera odmítá krmit.

Teprve s rozedněním, kdy se příbuzní zavěsí ke spánku, vydává se Nik do světa. Zkrátka všechno dělá opačně, takže má pověst podivína, navíc si rád zpívá, což je schopnost přisuzovaná výhradně ptákům, s nimiž savci netopýři žijí na válečné noze.

A ke všemu se vyděděnec vlastního rodu zamiluje zrovna do exotické příslušnice zapovězeného druhu, totiž do pestrobarevné ptačí krásky z tropů, která se připravuje na soutěž ve zpěvu.

Právě přemíra zpěvu, zjevně poučená hollywoodskými zvyklostmi žánru, originalitu Netopýrka Nika poněkud stírá. Na druhé straně snímek obratně pracuje s denní realitou, s níž se hrdina musí vyrovnat, počínaje brýlemi proti slunci a konče lovcem, jehož sbírka vycpaných opeřenců působí až hororově.

Netopýrek Nik

60 %

Nizozemsko / Lucembursko, 2024, 75 min

Režie: Patrick Raats, Sarah Sutter

Scénář: Karen van Holst Pellekaan

Kinobox: Přidat hodnocení

Hlavně však nechybí vtip, dokonce humor blízký i dospělým, ať rackové odkazují k slavnému Mechanickému pomeranči, nebo Nikův rádce myšák zosobňuje typického tatíka pod pantoflem, kterému stačí hartusivý hlas partnerky, aby stáhl ocas a běžel se postarat o rodinu.

Díky netopýřímu sídlu se nekoná křiklavá neonová barevnost, jíž mnohé animované příběhy na děti útočí, tudíž i zrakový vjem přináší příjemný účinek variace na časté téma přijímání jinakosti.

Jenom si rodiče musí dávat pozor na děti zběhlé v přírodopisu. Ve finále romance totiž kladou záludné otázky, jak to smíšený milenecký pár vyřeší s případnými mláďaty.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

RECENZE: Netopýrek Nik se zamiluje do ptačí krásky. Ale jak to vyřeší s mláďaty?

60 %
Z filmu Netopýrek Nik

V podzimní nadílce dětských filmů vedle norských, amerických i domácích pohádek poněkud zapadl Netopýrek Nik, animovaný příběh nizozemských tvůrců. Přitom se může chlubit originálním hrdinou:...

19. listopadu 2025  15:50

Vedení Národního divadla Brno se chopí dramaturg a syn skladatele Štědroně

Petr Štědroň

Zatímco současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser se vydá do Prahy šéfovat „zlaté kapličce“, do Brna se z hlavního města vrátí Petr Štědroň. Nynější šéf Divadla Na zábradlí, který je...

19. listopadu 2025  15:50

GLOSA: Jaký byl Freddie táta? Mercuryho milostná biografie je jen pro skalní fandy

Premium
Zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury (1946 – 1991)

Biografie S láskou: Freddie: Tajný život a lásky Freddie Mercuryho z pera britské spisovatelky a publicistky Lesley-Ann Jonesové se výrazným způsobem odlišuje od mnoha dalších knih o životě frontmana...

19. listopadu 2025

Masters of Rock 2026: program, vstupenky, doprava

Fanoušci na metalovém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. (červenec 2025)

Od 16. do 19. července 2026 přivítají Vizovice další ročník jednoho z největších rock-metalových festivalů ve střední Evropě. V areálu likérky Rudolf Jelínek vystoupí desítky mezinárodních i domácích...

19. listopadu 2025  11:29

Putin je fajn chlapík. Rock for People zkoumá proruské názory lídra Limp Bizkit

Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023

Před několika dny zrušily estonské úřady koncert americké nu-metalové kapely Limp Bizkit, který se měl konat 31. května 2026 v Talinu. Důvodem je proruské smýšlení frontmana Freda Dursta a jeho...

19. listopadu 2025  9:51

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.

19. listopadu 2025  9:38

Marcell a fiedlerski představí novou desku a pokřtí ji na koncem listopadu v Roxy

Marcell a fiedlerski přicházejí s druhou deskou Pizza, pivo, dolce vita, která...

Marcell a fiedlerski přicházejí s druhou deskou Pizza, pivo, dolce vita, která vznikla v malebných horách severní Itálie, čiší nadějí, lehkostí a novou energií. Vyšla v září, ale pokřtěna bude na...

19. listopadu 2025  8:15

Rekordní prodej. Klimtův obraz v aukci vydražili za téměř pět miliard korun

Obraz rakouského malíře Gustava Klimta Portrét Elisabeth Ledererové se vydražil...

Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Obraz se tak stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci...

19. listopadu 2025  6:58

Film Toy Story změnil svět. Animované hračky poprvé přinesly humor i dospělým

Z filmu Toy Story 3: Příběh hraček

Dějiny animovaného filmu se dají rozdělit na dvě éry - před snímkem Toy Story: Příběh hraček a po něm. Tento první kompletně na počítači vytvořený celovečerní „animák“ měl premiéru 19. listopadu 1995...

19. listopadu 2025

RECENZE: Sundat nohy a makat! Díkybohu si Neporazitelní uhlídali slzy

65 % Premium
Hynek Čermák a Ivan Trojan ve filmu Neporazitelní

Na zlatou medaili to sice není, ale z největšího rizika, totiž návalu patosu, se Neporazitelným povedlo vybruslit. To je skoro zázrak, když se vezme v úvahu, že novinka kin, jíž kralují Hynek Čermák...

18. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muzikou rozveselit i dojmout. Český slavík uvede do Síně slávy Vladimíra Mišíka

Vladimír Mišík do Varů dorazil představit dokument Jitky Němcové Nechte zpívat...

Vladimír Mišík se stane po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové čtvrtým interpretem, který vstoupí do slavičí Síně slávy. Kdo jej do ní uvede, zůstává zatím tajemstvím – a to i pro Mišíka...

18. listopadu 2025  14:16

Ewa Farna v Edenu uspořádá i třetí koncert. První dva už vyprodala

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

Zpěvačka Ewa Farna oznámila v pořadí třetí koncert na stadionu v pražském Edenu. Akce se skuteční 16. června 2026, vstupenky budou v prodeji od 20. listopadu od 8:30 ráno. Farna bude vůbec první...

18. listopadu 2025  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.