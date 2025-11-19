RECENZE: Netopýrek Nik se zamiluje do ptačí krásky. Ale jak to vyřeší s mláďaty?
Zatímco jeho otec i sourozenci s každým setměním vylétají na lov, strašpytel Nik – v holandštině Viktor, v angličtině Benjamin – zůstává doma, přestože mu kručí v břiše a tatínek už svého netopýřího teenagera odmítá krmit.
Teprve s rozedněním, kdy se příbuzní zavěsí ke spánku, vydává se Nik do světa. Zkrátka všechno dělá opačně, takže má pověst podivína, navíc si rád zpívá, což je schopnost přisuzovaná výhradně ptákům, s nimiž savci netopýři žijí na válečné noze.
A ke všemu se vyděděnec vlastního rodu zamiluje zrovna do exotické příslušnice zapovězeného druhu, totiž do pestrobarevné ptačí krásky z tropů, která se připravuje na soutěž ve zpěvu.
Právě přemíra zpěvu, zjevně poučená hollywoodskými zvyklostmi žánru, originalitu Netopýrka Nika poněkud stírá. Na druhé straně snímek obratně pracuje s denní realitou, s níž se hrdina musí vyrovnat, počínaje brýlemi proti slunci a konče lovcem, jehož sbírka vycpaných opeřenců působí až hororově.
Netopýrek Nik
Nizozemsko / Lucembursko, 2024, 75 min
Režie: Patrick Raats, Sarah Sutter
Scénář: Karen van Holst Pellekaan
Kinobox: Přidat hodnocení
Hlavně však nechybí vtip, dokonce humor blízký i dospělým, ať rackové odkazují k slavnému Mechanickému pomeranči, nebo Nikův rádce myšák zosobňuje typického tatíka pod pantoflem, kterému stačí hartusivý hlas partnerky, aby stáhl ocas a běžel se postarat o rodinu.
Díky netopýřímu sídlu se nekoná křiklavá neonová barevnost, jíž mnohé animované příběhy na děti útočí, tudíž i zrakový vjem přináší příjemný účinek variace na časté téma přijímání jinakosti.
Jenom si rodiče musí dávat pozor na děti zběhlé v přírodopisu. Ve finále romance totiž kladou záludné otázky, jak to smíšený milenecký pár vyřeší s případnými mláďaty.
