Přichází český Netflix. K vidění bude Anděl Páně 2 i Pupendo

Spekulovalo se o tom už několik týdnů. Pro uživatele a další milovníky filmů a seriálů to znamená více českých titulků a dabingu nebo širokou nabídku tuzemské tvorby.



Do Prahy přijeli projekt představit zástupci amsterdamského ústředí společnosti Tomek Ebbig a Henning Dorstewitz. Novinářům představili prezentaci, kterou se běžně snaží zaujmout světoznámé filmaře, naposled například režiséra Martina Scorseseho.

Netflix totiž nabízí nejen licencovaný obsah, ale také původní tvorbu nazvanou Netflix Originals. Očekávaným „originálem“ letošního roku je třiapůlhodinový snímek The Irishman od zmiňovaného Scorseseho. Do hlavních rolí obsadil dvě herecké legendy – Roberta De Nira a Al Pacina.

Mezi nejpopulárnější autorská díla Netflixu patří ještě seriál Stranger Things, Orange is the New Black nebo Crown, ode dneška už nabízený jako Koruna. U některých názvů (originálů i licencovaného obsahu) Netflix ponechává původní anglický název, u jiných se rozhodl pro překlad. Příkladem může být ještě Teorie velkého třesku, Naše planeta, snímek Příběh žraloka nebo další animované filmy pro děti.

Patřičně hrdý je Netflix na své algoritmy, které umožňují uživatelům několikrát denně dostávat personalizovanou nabídku. „Čím více se díváte, tím lépe systém chápe, která témata nebo žánry vás zajímají,“ vysvětluje Dorstewitz.

V databázi Netflixu existuje totiž okolo dvou set tzv. clusterů, které přizpůsobují obsah uživateli. A nejde jen o prosté škatulky typu romantická komedie nebo akční thriller. Netflix rozlišuje třeba i žánr „seriálů pro mladé, kteří se potýkají s temnějšími stránkami lidské existence“.

K některým seriálům a filmům existuje hned několik variant úvodních fotografií, aby zaujaly všechny zástupce širokého diváckého spektra. Jsou to obrázky, které fungují na výrazně větší procento lidí, upozorňuje Ebbig a uvádí příklad – jedna z nejúspěšnějších úvodních fotek seriálu Narcos sestávala z loga seriálu, čáry kokainu, kulky a ruličky dolarů. Nikoliv z fotky hlavních hrdinů. Personalizace však logicky nemusí vyhovovat každému. K dispozici je proto i možnost sledovaný obsah vymazat a dostat se znova „na začátek“.

Kvalita se bude zlepšovat

České titulky se začaly objevovat na Netflixu už před několika měsíci a zástupci společnosti slibují zvýšení jejich kvality. Zároveň vyzývají diváky, aby se s případnou kritikou sami ozvali.

Z českých filmů bude k vidění Anděl Páně 2, Padesátka, Vratné lahve, Po strništi bos, Masaryk, Pupendo, Ostře sledované vlaky, Tmavomodrý svět nebo Kuky se vrací. Nabídka se bude postupně rozrůstat až na 150 titulů. Z té zahraniční na diváky čekají oblíbené klasiky typu Gilmorova děvčata, Perníkový táta, Gossip Girl nebo Pán prstenů. Obsah si je možné stáhnout také do offline verze, která funguje bez připojení k internetu.

V současné chvíli je Netflix dostupný ve 190 zemích světa. V posledních dnech přešly akcie společnosti do minusu, souvisí to především s představením dalších konkurenčních služeb. Rozšíření mezinárodního trhu tak pro společnost může být cenným pomocníkem v soutěži.