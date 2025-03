KOMENTÁŘ: Ať Netflix netočí a raději nakupuje, naznačují diváci. Čeká to i Oneplay?

Inscenace Pluto je novým dílem Laterny magiky. Vypráví o partě čtyř nadšenců, kteří se rozhodnou založit filmové studio. Má to ale háček, o natáčení neví vůbec nic. Celá inscenace je pantomimickou...

Je to rtuťovitý komik, ale už několikrát na filmovém plátně i na televizní obrazovce dokázal, že mu nedělají potíže ani vážnější a hlubší charaktery. Herec Martin Dejdar, kterého známe jako Antonína...

Žen bez dětí by mohlo být víc. Mění svou kariérou svět, říká autorka Sexu ve městě

Jsi spíš Carrie, nebo Samantha? Nebýt Candace Bushnellové, Sex ve městě by nevznikl. Byly to její sloupky v newyorském týdeníku, které v devadesátých letech vedly k seriálu, k němuž už třicet let...