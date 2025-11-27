Web, který sleduje výpadky na základě shromažďování stavových zpráv z různých zdrojů, ve středu k 19:56 východního času (ve čtvrtek v 1:56 SEČ) zaznamenal více než 14.290 problémů. K 20:45 východního času (2:45 SEČ) to už bylo méně než 800 hlášení.
„Někteří členové měli krátkodobé potíže se streamováním na televizních zařízeních, služba ale byla pro všechny účty obnovena do pěti minut,“ uvedla společnost Netflix v e-mailové odpovědi agentuře Reuters.
PRVNÍ DOJMY: Pátá řada Stranger Things začíná rázně, až se srdce fanouška rozbuší
Netflix ve čtvrtek zpřístupnil čtyři z celkem osmi epizod závěrečné páté řady seriálu Stranger Things, který si získal velkou popularitu. Diváci v Los Angeles mohli nové díly sledovat od 17:00 místního času, což pro fanoušky v New Yorku bylo v 20:00 místního času. Pro české diváky to odpovídalo 2:00 SEČ.
Další tři díly budou dostupné od 25. prosince večer amerického času a poslední epizoda od 31. prosince téhož času.