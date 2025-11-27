Seriál Stranger Things skolil Netflix. Tisíce uživatelů hlásily výpadek

Přes 14 000 uživatelů ve Spojených státech ve středu večer (v noci na čtvrtek) hlásilo asi hodinový výpadek streamovací platformy Netflix. Nedostupnost se časově shodovala s uvedením čtyř epizod poslední série populárního seriálu Stranger Things, který si na platformě drží třetí příčku co se oblíbenosti anglicky mluvených seriálů týče. S odkazem na web Downdetector o tom informovala agentura Reuters.
Web, který sleduje výpadky na základě shromažďování stavových zpráv z různých zdrojů, ve středu k 19:56 východního času (ve čtvrtek v 1:56 SEČ) zaznamenal více než 14.290 problémů. K 20:45 východního času (2:45 SEČ) to už bylo méně než 800 hlášení.

„Někteří členové měli krátkodobé potíže se streamováním na televizních zařízeních, služba ale byla pro všechny účty obnovena do pěti minut,“ uvedla společnost Netflix v e-mailové odpovědi agentuře Reuters.

PRVNÍ DOJMY: Pátá řada Stranger Things začíná rázně, až se srdce fanouška rozbuší

Netflix ve čtvrtek zpřístupnil čtyři z celkem osmi epizod závěrečné páté řady seriálu Stranger Things, který si získal velkou popularitu. Diváci v Los Angeles mohli nové díly sledovat od 17:00 místního času, což pro fanoušky v New Yorku bylo v 20:00 místního času. Pro české diváky to odpovídalo 2:00 SEČ.

Další tři díly budou dostupné od 25. prosince večer amerického času a poslední epizoda od 31. prosince téhož času.

