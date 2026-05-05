Netflix potvrdil nové Stranger Things. O čem budou a kdy se budou vysílat?

Streamovací platforma Netflix potvrdila zahájení prací na pokračování populárního animovaného seriálu Tales from ‘85. Ten je doplňkem originálního seriálu Stranger Things zasazeným mezi druhou a třetí sérii.
Ve druhé řadě se ústřední šestice původního seriálu spolu s novou hrdinkou Nikki bude muset poprat s novou paranormální hrozbou, pocházející z opuštěných městských stříbrných dolů.
Nová série přinese deset půlhodinových dílů, jež opět vznikají pod taktovkou bratrů Rosse a Matta Dufferových. Z jejich hlav pochází i původní Stranger Things. Právě nedávno skončivší „hlavní“ seriál tak může nový animák v srdcích fanoušků alespoň částečně nahradit.
Tales from ‘85 přijdou ještě letos
Rozhodnutí streamovací platformy o prodloužení nového spin-offu přišlo nečekaně rychle. Deset dílů první série se na obrazovky v Česku i ve světě dostalo teprve před necelými dvěma týdny, 23. dubna.
Netflix tak nejspíš sází na velké jméno, stejně jako na velmi dobrá čísla. Seriál si jen během několika prvních pár dní pustily téměř tři miliony diváků, díky čemuž se rychle dostal mezi patnáct nejsledovanějších animovaných počinů Netflixu.
Spolu s potvrzením však přišlo i předpokládané datum – fanoušci by se dle oficiálního prohlášení Netflixu měli druhé řady Tales from ‘85 dočkat už během letošního podzimu.
Jedno oznámení za druhým
Animovaný seriál vypráví dosud neznámé příběhy oblíbené šestice hlavních hrdinů – Eleven, Mika, Willa, Dustina, Lucase a Max (v animáku doplněných o Nikki Baxter). A jak je dobrým zvykem ve světě Stranger Things, tým musí městečko Hawkins zachránit před dalším zjevem z dimenze paranormálních záhad.
Ač jsou tyto postavy fanouškům dobře známé, hlasy už jim propůjčila jiná šestice herců. Jak v anglickém originále, tak v českém dabingu.
Těšit se ale mohou i fanoušci Stranger Things, kteří nehoví animákům. Jen pár dní totiž zbývá do zveřejnění nového seriálu The Boroughs. Ten opět produkují bratři Dufferovi. Všech osm epizod streamovací platforma zveřejní ve čtvrtek 21. května 2026.
Důvěrně známá bude fanouškům i premisa, kdy bude muset malá skupinka odvážných zabránit hrozbě z jiného světa. Hlavní hrdinové se nicméně tentokrát nebudou rekrutovat z řad dětí školou povinných, ale osazenstva domova důchodců.