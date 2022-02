Netflix zaplatil odsouzené podvodnici. A natočil o ní seriál Neskutečná Anna

Třeba sérii Bridgertonovi a nejnověji Neskutečnou Annu, která se drží i v Česku v čele žebříčku sledovanosti. Není se čemu divit. Příběh stojí na divácky nejvděčnějších motivech – podvodech, intrikách, pohledu do světa elit a hlavně skutečné události.

Shonda Rhimesová se inspirovala skutečným příběhem ruské imigrantky Anny Sorokinové. Nyní již usvědčené podvodnice, které se povedlo pod identitou movité německé dědičky Anny Delveyové katapultovat mezi newyorskou elitu a získat si přízeň nejen jejích členů, ale také jejich bankovních účtů.

Vysvětlit celý mechanismus, jakým se Sorokinové povedlo oklamat banky, letecké společnosti i hotely, by bylo na samostatný článek. Filmovým příměrem by se však za její podvody nemusel stydět ani vyhlášený intrikán Frank Abagnale, jehož osud zpracoval Steven Spielberg ve filmu Chyť mě, když to dokážeš.

Na příběh Sorokinové v roce 2018 upozornila novinářka Jessica Presslerová a Rhimesová proto v seriálu využívá právě její vypravěčské perspektivy. Pozměnila jí však jméno a profesní i soukromý příběh.

Ve filmu se představuje jako Vivian Kentová, zneuznaná novinářka, která si chce článkem o Sorokinové napravit pověst. Ve skutečnosti Presslerová v roce 2014 opravdu profesně klopýtla reportáží, jejíž základ se ukázal být mylný, povedlo se jí však následně přijít se sérií několika oceňovaných článků. Třeba o striptérkách okrádajících své bohaté klienty, jejíchž osudem se inspiroval film Hustlers s Jennifer Lopezovou v hlavní roli.

Asi největší obětí Sorokinové se stala její „kamarádka“ Rachel Williamsová. Se slibem, že vše vrátí, ji obrala o 62 tisíc dolarů. Williamsová se ze své neblahé zkušenosti s ruskou podvodnicí vypsala v knize, na seriálu od Netflixu se však nijak nepodílela. V článku pro magazín Time jej ale okomentovala. A to nikterak lichotivě.

Kritizuje, že Netflix seriálem zaručil nyní již osvobozené Sorokinové to nejlepší PR a ještě jí za práva ke zfilmování jejích zločinů zaplatil v přepočtu necelých sedm milionů korun. Z těch uhradila třeba své dluhy nebo talentovaného právníka (Netflix práva koupil už před soudním procesem) a ještě jí údajně mělo zbýt.

Williamsová se postavila také proti charakteristice „své“ seriálové postavy. Anotace o ní hovoří jako o „Anniném nejlepším výtvoru“ a „rozené následovnici, jejíž zaslepené zbožňování Anny jí málem zničí kariéru, pověst i život“.

„Říct, že je žena něčím „výtvorem“, to je úplný protiklad feministickému narativu,“ uvedla v rozhovoru pro Vanity Fair, čímž chtěla poukázat na to, že se Rhimesová tentokrát odchýlila od svých tradičních příběhů o silných ženách.

Mějme však na paměti, že Williamsová je obětí, která sama svou nepříjemnou zkušenost umně zpeněžila a práva ke své knize prodala společnosti HBO. Pro televizi měla příběh převést na obrazovku Lena Dunhamová, projekt je však nyní pozastaven.

O dalším osudu Sorokinové se rozhoduje v tuto chvíli. Ve hře je její vyhoštění z USA zpět do Německa za rodinou. Sama scenáristka Rhimesová se s předlohou své seriálové hrdinky nikdy nesetkala, nechtěla si prý utvořit jasný názor. Pro účely další rešerše tak využívala Jessiky Presslerové.

Do vězení se za podvodnicí vypravila i její představitelka Julia Garnerová známá ze seriálu Ozark nebo filmu Charlieho malá tajemství. A to nejen kvůli rozklíčování Annina velice specifického akcentu v angličtině, ale také pochopení charismatu, o kterém její okolí hovoří. Presslerová i Garnerová se shodly, že navzdory vězeňským podmínkám vynaložila Sorokinová velké úsilí, aby při návštěvách vypadala vždy skvěle.

Scenáristka a producentka vnímá skutečnou Annu jako zvrácený produkt honby za americkým snem. Na otázku, zdali je podle ní Sorokinová špatný člověk, odpovídá: „Nikdo není jen špatný člověk, pokud to tedy není sociopat. A tím podle mě Anna není. Je to prostě mladá žena, která se zkusila probojovat do světa, který už je snad za námi,“ uvedla.

Sorokinová, pravděpodobně stále toužící po pozornosti a slávě, uvedení seriálu okamžitě využila a kývla médiím na rozhovory. Kromě trochy sebezpytu, v nich prezentuje i své plány. Třeba, jak se chystá natočit dokument, nahrát podcast a napsat knihu o své zkušenosti z vězení.

Jessica Presslerová se jejím osudem s největší pravděpodobností hodlá nadále zabývat. Rhimesová však uvedla, že s příběhem Anny Sorokinové je hotova. Čekají ji prý jiné výzvy.

Trailer k seriálu Neskutečná Anna: