Opakujte zápletku pro diváky na telefonu, nařizuje podle Damona režisérům Netflix

Americká streamovací služba Netflix podle herce a producenta Matta Damona nařizuje režisérům, aby v průběhu děje několikrát zopakovali zápletku. Chce, aby diváci, kteří v průběhu sledování často používají telefon, zůstali naladění a lépe se v ději orientovali. Damon je jednoznačně proti, svůj nesouhlas vyjádřil i Ben Affleck.
Matt Damon během rozhovoru v rámci propagace snímku Air: Zrození legendy (27....

Matt Damon během rozhovoru v rámci propagace snímku Air: Zrození legendy (27. března 2023) | foto: AP

Matt Damon ve filmu Rána (2026)
Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026)
Catalina Sandino Moreno ve filmu Rána (2026)
Z filmu Rána (2026)
Americký herec a producent Matt Damon v podcastu Joe Rogan Experience prozradil, že se Netflix snaží přimět režiséry k tomu, aby záměrně v dialozích opakovali zápletku děje. Streamovací služba tak údajně reaguje na čím dál častější zvyk diváků sledovat při filmu současně i displej mobilního telefonu.

Obojí je v pořádku. Záleží, co potřebuje ten film. Matt Damon exkluzivně o natáčení

„Standardní způsob, jak natočit akční film, který jsme se naučili, spočívá v tom, že obvykle máte tři klíčové scény,“ řekl Damon. „Jednu v prvním dějství, jednu ve druhém a jednu ve třetím. Většinu peněz utratíte za tu ve třetím dějství. To je vaše finále,“ vysvětlil herec svůj naučený postup.

„A teď říkají: Můžeme dostat něco velkého v prvních pěti minutách? Chceme, aby lidé zůstali naladěni. A nebylo by špatné, kdybyste v dialogu třikrát nebo čtyřikrát zopakovali zápletku, protože lidé při sledování koukají do svých telefonů,“ uvedl požadavky Netflixu.

Druhým hostem podcastu byl i herec Ben Affleck, který je Damonovým celoživotním kamarádem a kolegou. V reakci na Damonovo rozhořčení vyzdvihl oceňovaný seriál Netflixu Adolescent, neboť podle něj „žádnou z těchto blbostí neudělal“.

RECENZE: Strhující Adolescent nabídne trochu jiné drama, než byste čekali

Tato parťácká dvojice se naposledy objevila v novém akčním filmu Rána. O jeho natáčení Matt Damon mnohé prozradil v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz.

