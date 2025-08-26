Panny si jdou neúnavně za svým, hlásí Netflix a nabízí jim film Oppenheimer

Tomáš Šťástka
  15:12
V časech nadbytku a hojnosti, kdy jsou lidé každý večer tak přehlceni pestrou nabídkou titulů na streamovacích platformách, že vlastně neví, co si vybrat, přišel Netflix s nečekanou možností. Svým uživatelům totiž od minulého týdne nabízí funkci „Seznam pořadů pro vyznavače horoskopu“.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úvodní stránka nabídky Netflixu rozdělená podle znamení zvěrokruhu
Cillian Murphy jako Oppenheimer
ilustrační snímek
Cillian Murphy ve filmu Oppenheimer
16 fotografií

Filmy jsou zde seřazeny podle dvanácti znamení zvěrokruhu. Každé z nich má svůj výběr krátce vysvětleno. „Panny si jdou neúnavně za svým“ hlásí takto první kolonka pro aktuálně vládnoucí znamení. V nabídce zde proto najdete Nolanův epos Oppenheimer a dále seriály Papírový dům, Dámský gambit či třeba Ve při.

„Váhy jsou čestné v lásce i boji,“ píše se pak u následujícího znamení. Diváci narození od 23. září dál tu najdou díla jako Gangy z Birminghamu, Ozark či Návrat do akce. „Štíři milují tajemství“, takže se podle Netflixu rádi podívají na seriály Wednesday či třeba Problém tří těles.

Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Tak bychom mohli pokračovat dále, zmiňme ale zbylá znamení jen telegraficky: Střelci jsou dobrodruzi (Zaklínač). Kozorozi jsou cílevědomí šéfové (Kravaťáci). Vodnáři jsou jako z jiného světa (Stranger Things). Ryby jsou ze světa snů (Frida). Berani jsou soutěživí a svědčí jim chaos (Hra na oliheň). Býk je středem pozornosti (Špunti na vodě). Blíženci všechno vědí a všechno povědí (Bridgertonovi). Raci jsou mistři emocí (Girlmore girls). Lvi jsou sebevědomé alfy (Král).

„Pozor na retrográdní Merkur,“ varuje pak další nabídka, kde se vyskytují počiny jako Matrix, Black Mirror či Blade Runner 2049.

Úvodní stránka nabídky Netflixu rozdělená podle znamení zvěrokruhu

Nečekaná novinka zjevně pobavila i zahraniční média. „Netflix se ptá: Jaké je tvé znamení? Streamovací platforma neflirtuje (alespoň zatím ne), ale spouští novou službu oddanou astrologii,“ uvozuje humorně svůj text o novince americký web The Hollywood Reporter.

Kulturního redaktora britského Guardianu Stuarta Heritage pak nová funkce vysloveně namíchla. „Nyní, po všech těch letech, si předplatitelé mohou konečně vybrat něco k sledování na základě volné sbírky osobnostních zvláštností určených polohou planet v době jejich narození. Nezní to skvěle?“ ptá se ironicky.

A rovnou dodává, že jako lvu mu Netflix takto nabízí seriály Koruna, Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových či Emily in Paris: „A jako pětačtyřicetiletý heterosexuál si myslím, že Netflix naprosto zabodoval.“

Neštěstí jménem OceanGate. Dokument o implozi Titanu je důkaz lidské domýšlivosti

„Jistě, většinu z těch seriálů jsem už kvůli práci viděl a téměř všechny se mi vůbec nelíbily. Ale pokud Netflix tvrdí, že každý člověk narozený v určitém časovém období má naprosto stejnou osobnost, tak proč ne,“ rozčiluje se. „Dnes večer, po dalším dlouhém dni, kdy jsem se snažil najít rovnováhu mezi kvalitním časem stráveným s rodinou a finanční nutností pracovat, se svalím na pohovku a podívám se na Emily v podělané Paříži. A bude se mi to líbit, protože mi to Netflix řekl,“ dodává.

Nakolik bude nové vodítko praktické pro nerozhodné diváky a zda vyvolá podobné emoce jako u britského kritika, se však teprve ukáže. Netflix tuto funkci spustil k 21. srpnu. „Astrologie se v poslední době zdá být opět populární, protože generace Z se údajně zajímá o horoskopy v souvislosti s nárůstem popularity TikTokerů a aplikací, které tvrdí, že umí číst z hvězd,“ zamýšlí se nad tímto krokem The Hollywood Reporter a dodává, že streamovací gigant se v nabídce nově snaží reagovat na aktuální trendy.

Podobně totiž například využil nedávnou „Kiss Cam“ kauzu nevěrníků na koncertě Coldplay, kdy následně spustil nabídku filmů nadepsanou: „Doufejme, že neskončí na Kiss Cam“.

