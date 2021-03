Počet českých uživatelů streamovacích služeb se za pandemie ztrojnásobil

Podle průzkumu Českého statistického úřadu jich bylo v roce 2020 deset a půl procenta, kdežto o rok dříve pouhá tři procenta. Přesto v rámci Evropy dál Česko zaostává.



Navíc desetina populace zdaleka neznamená milion platících zákazníků, rozšířené jsou totiž takzvané balíčky, kdy lze sdílet obsah za jednu platbu na více zařízeních v rodině, v práci nebo s kamarády.

Bezmála čtvrtina lidí, kteří u nás sledovali zpoplatněná videa, spadá do věkové skupiny 25-34 let, druhý nejvyšší podíl měli diváci od 16 do 24 let. Více než pětina uživatelů vykazovala vysokoškolské vzdělání.

Eurostat ve svém vlastním měření uvádí, že v Česku placených služeb na internetu využívá dokonce až dvanáct procent lidí, ovšem ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie zůstávají těsně za námi jenom Lotyšsko, Srbsko a Rumunsko, na posledním místě pak se šesti procenty Bulharsko.



Naopak Slovensko už hlásí sedmnáct procent klientů, Polsko celou čtvrtinu národa a vůbec nejdále došly severské státy, kde si za obsah připlácí podle Eurostatu více než polovina, někde až osmdesát procent populace.