Víc Emily, i víc Paříže. Netflix uvede v srpnu čtvrtou řadu oblíbeného seriálu

Po téměř roce a půl Netflix uvede 15. srpna premiéru čtvrté řady seriálu Emily in Paris. Fanoušci se dočkají pokračování poté, co poslední díl skončil nepovedenou svatbou Camilly a Gabriela. Kromě...

Na 50 000 fanoušků uvítalo v úterý 23. července v Hamburku zpěvačku Taylor Swift. Ta by se svým věrným „Swifties“ rozdala a i přes vydatný déšť předvedla třiapůlhodinový koncert, během něhož zaznělo...

Hrozně ráda si dělám ze všeho legraci a jsem drzá, svěřuje se Zara Larsson

Švédská zpěvačka Zara Larsson se českým fanouškům představila už v březnu ve Foru Karlín a na letošních Colours Of Ostrava dokázala, že zvládá i velké festivalové pódium. O tom, co by měla vidět v...