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Tvůrci Netflixu ve středu obsadili okolí Letenských sadů kvůli natáčení seriálu podle posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb americké společnosti přes den využil Letenský zámeček. Návštěvníci musí ve filmové lokalitě počítat se dočasným omezením přístupu do parku a parkování. Postupně filmaři obsadí i další místa v okolí Letné.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector. Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomonovou si zahraje Rebecca Hallová. Dvojici se prozatím na místě spatřit nepodařilo.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze a posléze míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, v Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním bludišti či v bývalém židovském ghettu na Josefově. Štáb v Česku již natáčel v Obecním domě, na Josefově, Čechově mostě či u Rudolfina.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Kromě zmíněného novorenesančního zámečku bude štáb na Letné k nalezení také u vodní nádrže a u pavilonu Expo 58. Při natáčení bude omezen průchod po některých cestách v Letenských sadech.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V okolí Letné se filmaři pohybují již od 12. září. Dočasná omezení parkování kvůli středečnímu zatáčení platí v ulici Kostelní u Národního technického muzea či na rohu ulic Skalecká a Františka Křížka.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Román Tajemství všech tajemství, podle které Netflix seriál tvoří, celosvětově vyšel loni 9. září. Na dopolední prodejní akci v prostorách Staroměstské radnice v Praze si ještě ten den knihu koupila tisícovka lidí, novinky se podle nakladatelství Argo jen za první týden prodalo 100 tisíc výtisků.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V nejnovější románu Dana Browna svádí symbolog Robert Langdon závod s časem a dávnými silami, aby zachránil pohřešovanou vědkyni a její přelomový rukopis. Objevy, které obsahuje, mají potenciál navždy změnit lidské chápání mysli.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Seriálová adaptace, která zatím nemá oficiální název ani datum premiéry, propojí futuristickou vědu s mystickými tradicemi a nabídne napínavou zápletku, typickou pro Brownovy celosvětově populární knihy. Na snímku Morgan Spector s Rebecca Hallová před pražským Obecním domem na dosud jediné oficiální fotografii.
Autor: Netflix