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Netflix zabral historickou budovu v Praze. Natáčení seriálu dle Browna je v další fázi

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Fotočlánek   15:50
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna... U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna... U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna... U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna... U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna... U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna... U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna... Morgan Spector s Rebecca Hallová pózují před pražským Obecním domem v rámci...
Tvůrci Netflixu ve středu obsadili okolí Letenských sadů kvůli natáčení seriálu podle posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb americké společnosti přes den využil Letenský zámeček. Návštěvníci musí ve filmové lokalitě počítat s dočasným omezením přístupu do parku a parkování. Postupně filmaři obsadí i další místa v okolí Letné.

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