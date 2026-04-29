Připravovaný film vychází z komiksové série z roku 2014, kterou společně vytvořili režisér původního Djanga Quentin Tarantino a Matt Wagner. Příběh trochu nečekaně spojuje charaktery maskovaného mstitele Zorra a osvobozeného otroka Djanga, jenž se později stal lovcem zločinců. Přesné detaily zápletky si však produkční společnost Sony Pictures prozatím nechává pro sebe.
Jedná se sice o nezvyklou dvojici, ale když jsou diváci zvyklí na podobné crossovery – například ve filmech Vetřelec vs. Predátor (2004), Freddy vs. Jason (2003) nebo na propojení hrdinů studia DC Comics ve filmu Liga spravedlnosti (2017) – tak proč vlastně ne?
Prvním obrazům dává pomalu jasné obrysy oscarový scenárista Brian Helgeland (Příběh rytíře, L. A. - Přísně tajné). Vznik nového crossoveru posvětil samotný režisér Tarantino. Jako součást filmařského týmu se však podle webu Variety na snímku podílet nebude.
|
Postavu Djanga v oblíbeném filmu z roku 2012 ztvárnil oscarový herec Jamie Foxx. Přirozeně by se tak dalo uvažovat o jeho zapojení i do tohoto pokračování. Okolo obsazení Zorra však panují spíše nejasnosti.
Nový příběh vycházející z komiksu se věnuje postavě Dona Diega de la Vegy, kterého ve filmu Zorro: Tajemná tvář ztvárnila herecká legenda sir Anthony Hopkins (Mlčení jehňátek, Otec). Zvažuje se též zapojení postavy Alejandra Murriety, kterého si ve snímku z roku 1998 (i jeho následném pokračování Legenda o Zorrovi z roku 2005) zahrál španělský herec Antonio Banderas (Desperado, Kůže, kterou nosím).
|
Scénář však prý zatím více cílí na Zorrovu mladší verzi. Je tudíž možné, že se diváci dočkají zcela nového a svěžího obsazení tohoto překvapivého spojení z prostředí Divokého západu.