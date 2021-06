Rozpačité návraty seriálů. Nepovedla se druhá Sanitka ani nová Nemocnice

I zkušený režisér Hynek Bočan si vylámal zuby na „resuscitaci“ slavné Nemocnice na kraji města, kritiku si vysloužila i Renčova Sanitka 2 či pokus převést filmové Černé barony do seriálové podoby.

Recyklovaná Nemocnice na kraji města

Saša Rašilov v druhém pokračování Nemocnice na kraji města

Na konci 70. let se seriál z pera Jaroslava Dietla stal naprostým fenoménem. Na úspěch tohoto seriálu chtěl po dvou dekádách navázat režisér Hynek Bočan, když podle předlohy Petra Zikmunda natočil v letech 2003 a 2004 pokračování s názvem Nemocnice na kraji města po 20 letech. Ačkoliv se v něm objevila většina starých známých hrdinů a třeba poslední díl tohoto seriálu vidělo 3,6 milionu diváků, na portálu filmových fanoušků ČSFD se dočkal jenom 25 %.

O něco lépe si ve filmové databázi vede další pokračování s podtitulem Nové osudy, které podle scénáře Lucie Konášové natočil Viktor Polesný – a má 43 %.

„Dietl položil základ kultu, Petr Zikmund ho po dvaceti letech připomněl a přenesl někam úplně jinam, aby ho teď Lucie Konášová alespoň zčásti vrátila do starých kolejí a přidala něco navíc. A byť v posledním dílu nechala scenáristická vrátka pro případné pokračování otevřená dostatečně, nebylo by od věci uctivě poděkovat za to, že se posledních třináct dílů povedlo, a s Nemocnicí definitivně zúčtovat a skoncovat. Nelítostně a jednou provždy,“ napsal tehdy recenzent Vojtěch Efler.

Není Kameňák jako Kameňák, ač Vydra zůstává

Jednoduchý děj sestavený pouze z více či méně vousatých vtipů jako film Zdeňka Trošky v roce 2003 diváky zaujal, a tak vznikly další dva Troškovy díly a následně ještě dva pod jinými režiséry. V roce 2019 přišel Ján Novák s osmi seriálovými díly, v roce 2020 pak s dalšími osmi.

Hlavní postava v podání Václava Vydry zůstala. „Už jsem to párkrát použil, ale nikdy se ta hláška nehodila víc než tady – Co říct, abych neurazil? Těžko soudit dvě věci. Za prvé – Jak je možné, že se na tohle seženou bez problémů peníze, a za druhé, jestli se to Nově opravdu vyplatí,“ napsal na ČSFD uživatel pod přezdívkou ostravak30.

„Kdyby se trošku více zaměřili na vtipy, které jsou koncipované jako dialogy a nešlo tam jen o to, že postavy vypráví vtipy, docela by na to šlo koukat. Takhle úplně stačilo posadit herce před zelené plátno, na pozadí jim promítnout třeba záběr na českou přírodu,“ píše zase peeteno78. Ani tady moc nezabodoval, celkem má 17 procent.

Sanitku se pokusil resuscitovat Renč

Filip Renč Pavel Zedníček a Jaromír Hanzlík při natáčení seriálu Sanitka II

Těžký život lékařů a zdravotníků na záchranné službě v Praze a jejich neméně obtížné vydobývání si místa na lékařském nebi – o tom pojednával seriál Jaroslava Dietla a režiséra Jiřího Adamce Sanitka. Ve své době skvěle a výpravně pojatá scéna z nehody letadla se snad vybaví každému.

Ani tady filmaři neodolali touze vytvořit pokračování. Na úspěšné dílo z roku 1984 navázal v roce 2013 tvůrčí tým kolem Filipa Renče v projektu Sanitka 2. I tady procenta od fanoušků spadla, z původních 64 na 46.

„V půli 80. let za éry jedné televize působila Sanitka moderně. Ale třicet let poté, kdy z desítek stanic útočí zahraniční profesní seriály založené vesměs na případech zajímavých řemesel, vypadá úvod Sanitky II, jako by scenárista nikdy neviděl Dr. House, zato Ordinaci hltá,“ napsala tehdy recenzentka Mirka Spáčilová a dodala: „Sanitka II zkrátka dědí starou nemoc českých seriálů, tedy dlouhé úvodní představování, zasvěcování a vzpomínání.“

Seriálové Černé barony herci nezachránili

Z natáčení seriálu Černí baroni

Filmová legenda režiséra Zdeňka Sirového z roku 1992 na motivy humoristického románu Miroslava Švandrlíka patří i po 30 letech k nejoblíbenějším českým filmům, které televize opakují několikrát do roka. Však má také na ČSFD skvělých 83 % .

I v tomto případě byla touha po navázání na úspěch silná tak, že v roce 2004 vzniklo podle předloh stejného autora jedenáct seriálových epizod pod režijní taktovkou Juraje Herze. Nepříliš vtipný děj zachraňovala sestava vynikajících herců v čele s Andrejem Hrycem, Radkem Holubem, Oldřichem Kaiserem, Karlem Heřmánkem, Tomášem Töpferem a Bolkem Polívkou.

„Vyložená katastrofa ne, ale průšvih docela slušný. Na to, kde jsou doby sympatického a inteligentního Kefalína, asi neexistuje slušná odpověď,“ píše v hodnocení, které je dohromady 46 procent, uživatelka Faidra.