Co je Sandonoriko? Překlad Nekonečného příběhu kypí nekonečnou fantazií

Pro generaci dospívající v 80. letech je Nekonečný příběh něčím na způsob Pána prstenů. Autor knižní předlohy Michael Ende sice s adaptací svého díla spokojen nebyl – film pokrývá jen první polovinu knížky – nicméně základní myšlenka příběhů, které nikdy neskončí, dokud bude někdo, kdo je bude vyprávět a bude jim s fantazií rozjetou na plné obrátky naslouchat, zůstala zachována.
Pokud vám u scény, kdy má Bastian Císařovně dát nové jméno, vrtalo hlavou, proč vlastně vykřikl „Maminko!“, zhlédnutí originální verze dalo překvapivou odpověď.