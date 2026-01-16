Nejočekávanější filmy roku 2026: Velkolepá Odyssea, třetí Duna i návrat Avengers

Filmová databáze Kinobox připravila pro iDNES.cz výhled nejočekávanějších filmů letošního roku. Ten měl být z blockbusterového hlediska mnohem nadějnější a plodnější, jelikož se do multiplexů vrátí několik zvučných franšíz, například Duna nebo Avengers.
Matt Damon ve filmu Odyssea

Matt Damon ve filmu Odyssea | foto: Profimedia.cz

Tom Holland ve filmu Odyssea
Elizabeth Olsenová, Aaron Taylor-Johnson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr.,...
Z filmu Duna: Část druhá
Fotogafie z filmu 28 let poté: Chrám z kostí
11 fotografií

Se svými novými počiny zároveň dorazí řada renomovaných filmařů a bude zkrátka na co se dívat. Vybrat pouhou desítku nejočekávanějších kousků roku tedy bylo tentokrát skutečně těžké. Svého favorita, na něhož se vyplatí dorazit do kina či ho zhlédnout na streamu, by však v následujícím abecedním přehledu měl najít každý.

28 let poté: Chrám z kostí

Danny Boyle a Alex Garland se loni vrátili ke své dvacet let staré hororové značce, aby ji v žánrové anarchii 28 let poté povýšili na zcela jinou úroveň. Tvůrci ukázali svým divokým a nespoutaným přístupem zdvižený prostředníček veškerým očekáváním a místo atmosférické zombie podívané servírovali zejména postapokalyptický coming-of-age příběh, v němž se nečekaně měnily žánry i tvůrčí postupy snad každých deset minut, což společně s originální vizuální stránkou vytvořilo hodně netradiční žánrový zážitek, který jsme si však v redakci Kinoboxu dost užili.

Druhá část, jež se natáčela souběžně s prvním dílem, bude navazovat na závěr, v němž se Spike setkává s fanatickou skupinkou ďábelského Jima, zatímco doktor Kelson v podání Ralpha Fiennese zkouší možnou protilátku na zničení zákeřného viru. Dva zcela odlišné světy a lidské přístupy se tu dříve či později střetnou a můžeme si být jisti, že pod Garlandovou scenáristickou péčí nejspíš znovu dostaneme zcela něco jiného, než čekáme. A to i přesto, že za kamerou tentokrát nestál Danny Boyle, ale režisérka proklínaných Marvels Nia DaCosta.

Avengers: Doomsday

Marvel se po završení svých vrcholných fází v Avengers: Endgame ocitl v krizi, z níž značku evidentně může dostat pouze jediný projekt – další Avengers. Završení multiverzí kapitoly s podtitulem Doomsday slibuje jednu z největších komiksových událostí všech dob.

Známí superhrdinové se budou zřejmě mlátit ve všemožných multiverzech a kromě Thora, Doctora Strange, Fantastické čtyřky či Thunderbolts u toho nebude chybět ani stará garda, ať už v podobě Chrise Evanse či Roberta Downeyho Jr. v podání záporáka Doktora Dooma, tak i bratrů Russoových na režijní židličce.

A nebudou u toho chybět ani původní X-Meni či spousta starých známých, o jejichž účasti se prozatím pouze spekuluje. Největší komiksový film roku může znovu nakopnout skomírající žánr, nebo mu zasadit finální ránu. Tak jako tak bude okolo něj hodně rušno.

Digger

Tom Cruise loni díky komerčnímu neúspěchu posledního Mission: Impossible pochopil, že už se po šedesátce nemůže spoléhat na velkolepé akční blbnutí a vrhá se zpátky k autorským a mnohem ambicióznějším projektům.

V novince Digger proto spojil síly s dvojnásobným držitelem Oscara za nejlepší režii, Alejandrem Gonzálezem Iñárrituem. Tvůrce Birdmana či survival thrilleru REVENANT Zmrtvýchvstání si pro nás připravil další žánrovou hříčku, která se bude opírat zejména o komediální základy.

Děj bude pojednávat o mocném muži, který se snaží všechny přesvědčit, že je zachráncem světa. Jeho činy ale naopak zapříčiní události katastrofických rozměrů. Víc toho zatím nevíme, tajnosnubný teaser ale láká na Cruisovu vizuální i hereckou proměnu, s níž bude chtít útočit i na Oscara. Očekávání jsou zkrátka velká.

Den odhalení

Ke svému milovanému žánru a zejména mimozemské tematice se 11. června vrátí režijní mistr Steven Spielberg. Tvůrce E. T. – Mimozemšťana, Blízkých setkání třetího druhu či Války světů bude znovu fascinován kontaktem s mimozemskými civilizacemi, jenž bude mít na lidi zatím neznámé následky.

Dočkáme se režisérovy tradiční dětské perspektivy, novinářského dramatu, špionážního thrilleru a konspirační sci-fi s akčními atrakcemi. Zejména by nás však dle trailerů neměla minout nesmírně atmosférická podívaná připomínající ta nejstěžejnější režisérova díla. U tohoto spektáklu v kinech nebudeme chybět.

Dune: Part Three

Duna od Franka Herberta byla považována za nezfilmovatelné dílo, tedy aspoň do doby, než se látky ujal Denis Villeneuve. Slavnému režisérovi se podařilo rozjet čím dál zvučnější sci-fi franšízu, která je v kinech díky svému audiovizuálnímu zážitku takřka povinností, zároveň si však zachovává jasnou autorskou vizi.

Završení trilogie a pravděpodobně i příběhu Paula Atreida, po němž se Villeneuve nejspíš definitivně přesune k Jamesu Bondovi a dalším projektům, bude vycházet z knihy Spasitel Duny.

Hlavní hrdina s tváří Timothéeho Chalameta je už několik let imperiálním vládcem, jeho vládnutí má ale do idylky daleko, nemůže nikomu věřit a jeho činy se na něm začínají podepisovat. Tvůrci slibují atmosféricky jinou podívanou než v minulých případech. Už teď je však jasné, že právě tady nás v prosinci čeká jedna z největších sci-fi událostí roku.

Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž

Na Netflix se v březnu konečně vrátí oblíbení gangsteři Peaky Blinders, tentokrát však v celovečerní podobě. Oscarový Cillian Murphy se ještě jednou vrací do kůže Tommyho Shelbyho, jenž se svou povedenou rodinkou a žiletkovými čepicemi vládl podsvětí Birminghamu. Tuto dobu ale dávno odvál čas a oblíbený antihrdina je během druhé světové války pouhou skořápkou kdysi silného muže.

Musí se však vrátit z exilu, aby čelil nelítostnému zúčtování, u něhož nebudou chybět ani nováčci v podobě Rebeccy Ferguson, Tima Rotha či Barryho Keoghana (Saltburn). Scénář má znovu na starosti otec seriálu Steven Knight, a tak se očekává stylový filmový přídavek, v němž si drsné prostředí Birminghamu vychutnáme plnými doušky.

Odyssea

Je nutné v tomto případě psát ještě něco navíc? Christopher Nolan se po oscarovém triumfu s Oppenheimerem vrhnul na další velkou filmařskou výzvu – zfilmování bájného Homérova příběhu.

Legendární válečník v podání Matta Damona se po trojské válce chce se svými muži vrátit domů. Cesta za manželkou Penelope (Anne Hathaway) a synem Telemachem (Tom Holland) se ale o pár let protáhne a je lemována setkáním s Kyklopem a dalšími mýtickými bytostmi.

Nejdražší snímek Nolanovy kariéry má všechny předpoklady stát se největším antickým eposem všech dob, o němž jsme snili už na základní škole. Režijní hračička opět sází na IMAXové kamery, praktické efekty a špičkové audiovizuální pojetí, u něhož se nám bude v kině tajit dech. O nejočekávanějším blockbusteru roku máme v tomto žebříčku celkem jasno.

Spasitel

Filmový Marťan od Ridleyho Scotta je mnohými odborníky vnímán jako nejrealističtější sci-fi z Hollywoodu, velký podíl na tom má ovšem knižní předloha Andyho Weira.

Také jeho další filmová adaptace proto vzbuzuje mezi žánrovými nadšenci velká očekávání. A to i vzhledem k tomu, že i v tomto případě patří předloha mezi velmi ceněná a opěvovaná díla. Ryan Gosling si zde zahraje obyčejného učitele přírodopisu, který je vyslán na dalekou vesmírnou misi, jelikož pouze on má potřebné znalosti k tomu zachránit lidstvo.

Problém je v tom, že po daleké vesmírné cestě trpí výpadky paměti a navíc ho při jeho misi čeká řada překvapení. Trailery toho sice prozrazují více, než by bylo nutné, lákavý materiál i režijní záštita prověřené režijní dvojice Phil Lord a Chris Miller ale slibují výraznou sci-fi podívanou.

The Adventures of Cliff Booth

Když se o tomto projektu začalo mluvit na začátku loňského dubna, většina filmových fanoušků ho považovala za aprílový žertík. Jednalo se totiž o kombinaci, které se dalo jen těžko věřit. Jenže ona je to vážně pravda!

Quentin Tarantino se při honbě za svým ideálním desátým filmem vzdal scénáře k nástupci Tenkrát v Hollywoodu a svůj materiál poskytl jiné režijní ikoně – Davidu Fincherovi. Na scénu se tak vrací postava bývalého kaskadéra a domnělého vraha své manželky, Cliffa Bootha, který vynesl Bradu Pittovi vytouženého Oscara.

Hollywoodská hvězda se vrací do své oblíbené role, která přesune postavu do 70. let. Zde bude Booth působit jako „čistič“ na řešení průšvihů (nejen) hollywoodských produkcí. Máme čekat atmosféricky i stylově zcela odlišnou podívanou, než jsme dostali v Tenkrát v Hollywoodu. S Tarantinovým scénářem, Fincherovou podvratnou režií a Pittem na palubě ale můžeme čekat dost možná nejlepší snímek od Netflixu tohoto roku.

Werwulf

Nosferatu od Roberta Eggerse byl hororovou laskominou, atmosféricky hutným dílem, jež kombinovalo styl německého expresionismu s hororovými klasikami a moderními postupy. Výsledek byl pak nesmírně pohlcující a intenzivní podívanou, jež se řadila mezi hororové vrcholy loňského roku.

Nelze se proto divit, že Eggers dostal od Universalu na starost další hororovou klasiku – a to samotného Vlkodlaka. Eggers navíc hodlá spoléhat na staré známé – v jeho novém snímku se opět objeví Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson či Lily-Rose Depp. Znovu nás pak čeká špinavá a ponurá dobová podívaná, která si bude výrazně hrát s psychologií postav i stylistikou starých dobových filmů. A zřejmě to znovu dostaneme ve špičkové audiovizuální a scénografické podobě.

Nejočekávanější filmy roku 2026 AI Kinoboxu

A jaké snímky patří mezi nejvíce vyhlížené podle AI databáze Kinobox? Na prvních příčkách nedochází k žádnému překvapení, dle očekávání zde najdete Nolanovu Odysseu a třetí Dunu. Pak ovšem následuje dlouho odkládaný fanouškovský akčňák Kung Fury 2 (pokud se ho letos konečně dočkáme), The Death of Robin Hood s Hughem Jackmanem, film Heartstopper: Forever, nová Narnia či hororová Ozvěna. Ostatně, podívejte se na žebříček nejočekávanějších filmů roku sami. Letos bude opravdu z čeho vybírat.

Témata: film, Avengers, Kinobox, Oscar

