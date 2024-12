Filmy, knihy, seriály roku 2024. Projděte si to nejlepší z našich recenzí

Část 1/5

Nejlepší FILMY a SERIÁLY roku 2024

Ze série Metoda Markovič: Hojer

Filmovými či televizními zázraky se končící rok zrovna nevytáhl, nicméně v záplavě předělávek a pokračování musí být člověk vděčný za každou novinku, která si zasloužila známku od sedmdesáti procent výše. A několik se jich přece jen našlo.

V kinech se objevily hned tři tituly, kterým příslušelo osmdesát procent. Především Tatami, černobílé drama sevřené do několika hodin mezi zápasnickou žíněnkou a zákulisím šampionátu, kde se íránská favoritka dozví, že na příkaz vlády nesmí vyhrát. Bojuje v ní vztek s obavou, co by se mohlo stát její rodině, pokud neuposlechne, a stejné dilema s ní řeší trenérka. Síla o to větší, že podobné hrozby jsme také zažívali.

Podobné téma i naléhavost má rovněž „osmdesátkový“ Útěk z Utopie, napínavý dokument o lidech, kteří riskují útěk ze Severní Koreje, ale také o těch, kteří jim pomáhají i za cenu vlastního ohrožení. Fyzicky i psychicky náročná odysea jedné rodiny je navíc nebývale autentická, uprchlíci absolvovali krátkou lekci, jak mají svou cestu sami natáčet, protože profesionální štáb s nimi logicky nemohl putovat - a výslednému účinku to pomáhá.

Do třetice se osmdesátky dočkaly Dokonalé dny, kouzelná miniatura o malém soukromém štěstí japonského uklízeče toalet, který šetří slovy, zakládá si na každodenních rituálech a je (skoro) za všech okolností tak nenuceně pozitivní, až se nákaza jeho životní filozofie přelévá i do publika. Německý režisér Wim Wenders jako by chtěl ke stáru sdělit, co je opravdu podstatné.

Pětasedmdesát procent právem náleží dvěma domácím titulům, v obou případech celovečerním režijním debutům. Hraný Mord, který rozkrývá rodinné vztahy na půdorysu tradiční domácí zabijačky, navazuje na formanovské vidění světa s černým humorem, ale současně s laskavým pochopením pro své hrdiny.

A vlastně totéž by se dalo říci na adresu animovaného příběhu Život k sežrání, v němž dvanáctiletý tlouštík bere svůj zevnějšek s nadhledem, dokud jej nezastihne první láska i první zklamání. Jak po výtvarné stránce, tak díky písním, které jedlík píše pro školní kapelu, je to podívaná skutečně k sežrání.

Televize, potažmo streamovací služby se letošního vítěze dočkaly teprve na sklonku roku, kdy měli premiéru Náhradníci. Vážné téma nenaplněné touhy po dítěti předkládají věcně, vtipně a s citem pro absurditu situací, do nichž se manželský pár zaplete, když na zapřenou nechá „své“ dítě ze zkumavky odnosit cizinku. Alice Nellis a Jiří Havelka si zjevně svou tvůrčí poetikou padli do noty.

Velké sólo Jiřiny Bohdalové za pětasedmdesát procent; to byla Svatá v režii Jiřího Stracha, vítaně nejednoznačný portrét ženy, která cizí zážitky ze sovětských lágrů vydává za vlastní. Dělá tak popularitu vlastní osobě, nebo službu společnosti? Díkybohu, že odpověď nechala Svatá na divákovi.

Shodnou známku si připsal Sympatizant, napínavý i bizarní osud dvojitého agenta z Vietnamu, který vyzvídá pro tamní komunisty i poté, co emigruje do Spojených států. Podobně jako Svatá má výhodu v politické nejednoznačnosti a ve vypravěčském sarkasmu.

Konečně po sedmdesáti procentech získaly dva domácí seriály se slibnou vyhlídkou dalších bodových zisků. Jednak netradiční krimi podle skutečných událostí Metoda Markovič: Hojer, jednak druhá řada teenagersky stylizovaného seriálu Sex O’Clock. V obou se bude pokračovat, takže příští skóre může jít ještě výš.