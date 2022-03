RECENZE: Miluju tě, ale přitom nemiluju, hlásí účastník oscarové bitvy

Sestává z prologu, dvanácti kapitol, epilogu a vypravěčského komentáře v duchu Woodyho Allena včetně hudebních nálad a sleduje mladou ženu, která pod záminkou osobní svobody se životem stále jen experimentuje, protože se ho bojí žít.

Takže těká, mění profese i partnery, před otázkou mateřství couvá vyhýbavým „Nevím, snad, jednou“. Nudí se – rovněž allenovsky – při intelektuálních hovorech svého již zralého přítele a raději pokouší osud při hře na hranice nevěry s mladším objevem.

Právě nevšední, hravá i dráždivá scéna, kdy dvojice včetně vzájemného očichávání a čurání hledá, kam až se dá zajít bez výslovného sexu, aniž by se cítila provinile, vynesla snímku bezmála kultovní pověst. Jsou jako děti, zdálo by se, jenže tak nevinné to není.

Zatímco první půle se nese v poetické nadsázce včetně podmanivého okamžiku, kdy hrdinka zastaví čas, ve druhé části Nejhorší člověk na světě ztěžkne a zpomalí. Přirozenost a do jisté míry roztomilá pošetilost dívky totiž narazí na nezvratné milníky lidského údělu, kdy už se nedá čekat, váhat, odkládat ani utíkat.

Nejhorší člověk na světě Režie Joachim Trier, hrají Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Maria Grazia Di Meo, Herbert Nordrum Hodnocení: 65 %

Proti jejím pubertálním výlevům „miluju tě, ale přitom nemiluju“ stojí tvrdá realita touhy „nechci žít dál ve svém umění, nýbrž ve svém bytě“, jíž Anders Danielsen Lie završí své herecké kralování.

Cenu v Cannes však dostala Renate Reinsve, jejíž postava vyzařuje živelné kouzlo, aniž by spadala mezi prvoplánové krasavice z plakátů. Pěkná romance, ale na oscarové zjevení přece jen málo.