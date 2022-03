I Nejhorší člověk na světě může být na Oscarech naopak nejlepší

Titulní hrdinka, za jejíž roli dostala Renate Reinsve v Cannes cenu pro nejlepší herečku, patří k pokolení současných třicátníků, které už zhruba tuší, co nechce, ale neví, co chce, takže veškerá důležitá životní rozhodnutí neustále odkládá.

Trierova aktérka rozhodně nespadla z čistého nebe, podobně tápajícím mladým ženám se věnuje řada seriálů v čele s populární Potvorou, kterou stvořila Phoebe Waller-Bridgeová.

Nicméně Nejhorší člověk na světě poskytuje slovy kritiky v Slant Magazine „ukázkový příklad, jak lze do zaběhnuté šablony romantické komedie vrátit zábavu, hloubku, a dokonce i trochu sexu“.

Film se zaměřuje v rozmezí několika let na téměř třicetiletou Julii, která teprve hledá své místo ve světě a věčně experimentuje, zatímco její starší přítel Aksel už by se rád usadil a začal novou životní etapu. Jejich vztah dostane trhlinu, když hrdinku okouzlí mladší Eivind, který pro ni ztělesňuje svobodu.

„Je mi přes čtyřicet, přátelé kolem mě procházejí různými typy vztahů a já jsem chtěl mluvit o lásce a hledání kompromisu mezi tím, jak si své životy představujeme, a tím, jakými nakonec ve skutečnosti jsou,“ vysvětlil Trier, odkud se postupně rodila postava Julie.

„Spontánní žena, jež hledá, věří, že může změnit svou identitu, a pak najednou musí čelit omezením, která přinášejí čas i ona sama. V životě neexistuje nekonečné množství možností, nicméně s její touhou soucítím,“ popsal svou hrdinku režisér.

Nejhorší člověk na světě se stal hojně diskutovaným diváckým hitem mimo jiné proto, že zkoumá hranice partnerské věrnosti. Julie sice s Eivindem stráví velice důvěrnou noc v posteli, avšak vyloženému sexu se vyhýbají, aby si zachovali čisté svědomí – byť podle měřítek, jež nesdílí zrovna každý.

„Ve všech filozofických otázkách našeho monogamního rámce, tedy co se smí a co už ne, se tají jistý humor. Julie a Eivind nedělají nic špatného a zároveň vše, co dělají, je špatné,“ shrnul Joachim Trier své pátrání pod povrchem všeobecné společenské dohody.

Zejména divačky pak oceňují nahotu, k níž svolil herec Anders Danielsen Lie. „Sexuální scény se často natáčejí z mužského pohledu. To si málokdo uvědomuje. Ale i dívkám by se měla dopřát nějaká pastva pro oči,“ vysvětlil režisér.

Vedle dvou oscarových šancí získal Nejhorší člověk na světě také dvě nominace od britské filmové akademie, čtyři trofeje festivalu ve Valladolidu a řadu ocenění od kritiků.

„V Cannes člověk vidí spoustu dobrých filmů, zažije bezpočet ovací. Ale když potlesk ne a ne skončit a film vám rozbuší srdce, je vyhráno. Jako by vám skutečně dobrý vypravěč líčil historky z vašeho života. Někdy se smějete, jindy brečíte, ale nikdy vás nenudí,“ popsala Hana Kijonka z distribuční společnosti Aerofilms, proč snímek zakoupili pro česká kina.