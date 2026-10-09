Nečekaný hit seriálových kritiků. Nový seriál pro teenagery dostal sto procent

Strmého růstu popularity se dočkal nový nadpřirozený komediální seriál Coven Academy, jehož první série měla na streamovací platformě Disney+ premiéru teprve 1. října 2026.
A už po týdnu se o titulu pro teenagery s přístupností od dvanácti let píše jako o novém králi streamovacích platforem. Na americkém webu se seriálovými recenzemi Rotten Tomatoes si od kritiků zatím odnáší perfektní skóre sto procent.
Coven Academy tak během pár dní předčilo žánrově příbuzné seriály – například populární Wednesday, která brzy dostane třetí řadu. V současnosti ji kritici hodnotí na solidních osmdesát procent.
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Populární a krátké
Seriál Coven Academy sází na prověřený mix – odehrává se na internátní škole kouzel, obsahuje skrytá ponurá tajemství a rozebírá i nástrahy dospívání.
Odehrává se v New Orleans kam za čarodějným učením vyráží mladá newyorčanka Briar, kterou hraje Malina Weissman. „Chce odhalit, co se stalo její matce, ale ocitá se uprostřed konfliktu mezi čarodějkami a upíry,“ láká Disney diváky na svou novinku.
Mezi novými seriály vyniká také nezvykle krátkými díly. Těch je v první zveřejněné sérii sice hned 23, ale přesně tolik minut mají i dvě nejdelší epizody. Ta nejkratší má minut jen jedenáct a téměř polovina dílů se vejde do čtvrthodiny.
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Na jiných platformách však novinka příliš kladné hodnocení nezískala. V nejpoužívanější tuzemské databázi ČSFD měla v době vydání článku podprůměrných padesát procent. Průměrné hodnocení 6,3 z deseti si pak Coven Academy odnáší od diváků americké databáze IMDB. Uživatelské hodnocení na Rotten Tomatoes se aktuálně pohybuje okolo 75 procent.