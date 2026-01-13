Vrátit dětem dětství. Komedie Nečekané léto s Polákovou a Hajem představuje trailer

  14:29
Režisér Milan Cieslar ve filmu Nečekané léto, který bude mít premiéru 26. února, navazuje na tradici českých rodinných komedií. V hlavních rolích se představí Bára Poláková a Jordan Haj. Ústřední dvojici doplní Linda Rybová, Jiří Vyorálek, Petr Čtvrtníček, Leoš Noha, Zuzana Mauréry, Jaroslav Dušek a cameo roli dostal písničkář Tomáš Klus.

Když cesta mladé lékařky Denisy a jejích dvou dětí na dovolenou do vysněného italského přímořského letoviska skončí díky papouškovi v zapadlém českém kempu, který nedobrovolně spravuje volnomyšlenkářský lyžařský instruktor Petr, začne se dít přesně to, co nikdo neplánoval.

Jordan Haj a Bára Poláková ve filmu Nečekané léto
Jordan Haj ve filmu Nečekané léto
Jaroslav Dušek ve filmu Nečekané léto
Tomáš Klus ve filmu Nečekané léto
Příběh plný humoru, lásky a životní moudrosti připomíná, že někdy je nejlepší přestat plánovat a nechat se unášet proudem života. Možná to totiž nakonec přes všechny nečekané peripetie dopadne ještě lépe, než jsme si představovali.

„Denisa je anestezioložka, ale hlavně zaneprázdněná máma dvou dětí. Život zvládá jen díky striktně dodržovanému rozvrhu a pečlivému plánování. Pak jí ale její ratolesti všechny plány změní, přibližuje svou postavu herečka a zpěvačka Bára Poláková.

Její filmový partner Jordan Haj doplňuje: „Hraju Petra, lyžařského instruktora ve Francouzských Alpách, který tráví léto u rodičů v Čechách. Můj táta, správce malého kempu, si ale zlomí nohu a přinutí mě se postarat o pár právě najíždějících hostů včetně Denisy, která se tam ocitá vlastně náhodou. A já najednou zjistím, že se starám nejen o tátův kemp, ale asi i o osm dětí a do toho se ještě zamilovávám...“.

Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

Zatímco romantiku obstará ústřední duo, o humor se postará dvojice bratrů – nostalgických trampů s neotřelou životní filozofií v podání Petra Čtvrtníčka a Leoše Nohy.

„Hraju trošku natvrdlého Lojzu, takže ode mne nic chytrýho nečekejte. Ale srdce mám na dlani. Navíc se o mne hezky stará brácha Pepa, doktor přírodních věd,“ komentuje svou postavu Petr Čtvrtníček.

Scénáře je dílem dvojice Daniel Severa a Monika Wildová, režisérem filmu je Milan Cieslar, autor snímků Der Lebensborn – Pramen života, Krev zmizelého, Špindl, Láska je láska nebo Život je život.

„Se scénářem mě před pár lety oslovil producent Daniel Severa a byla to celkem výzva, protože jde vlastně o to, jak vrátit dětem jejich skutečné dětství. Digitální věk jim dal mobily a počítačové hry a pohodlnost nás, rodičů. Sám jsem měl to štěstí, prožívat dětská léta v partě - způsobem takřka podle Foglara. Vím, že svět vrátit nelze, ale děti stále stojí o naši pozornost. A náš film dokazuje, že ani nejluxusnější dovolená nenahradí skutečná dětská přátelství a dobrodružství,“ přibližuje režisér vznik a poselství snímku.

V Česku neuznávali mé ADHD, v Izraeli mě uklidili do kibucu, říká Jordan Haj

Film doprovodí skladba Blíž v podání dvojice Jordan Haj a Emma Smetana. „Jelikož jde o letní romantickou komedii v prostředí české přírody, pojali jsme ji tak trochu folkově. Máme rádi bratry Nedvědy i Elán, což byly v tomhle případě naše dvě vědomé reference,“ popisuje Emma Smetana.

