Čím ho maminka naposledy rozesmála? Mihne se v jeho nové knížce Dobrý den a další nechutné sprosťárny? Jak vzpomíná na herce Miloše Hlavicu, svého tátu, a svého nevlastního otce Josefa Vinkláře? A jaká byla jeho první dramatická porážka v showbyznysu?
V knížce Dobrý den a další nechutné sprosťárny píšete, že se čtenář zasměje věcem, o nichž se nežertuje. Které to jsou?
Leccos napoví už první kapitola o vysedávání na záchodě. O tom se moc nepíše. A když zůstaneme u stejného konce trávení, je tam i text o plynatosti. To jsou běžné věci, které k životu patří, ale moc se o nich nemluví. A už vůbec se o nich nežertuje. Jenže já s tím úplně nesouhlasím a snažím se to ze všech sil vyvracet. Podle mě se dá žertovat o čemkoli, jen ne vždycky je vhodná chvíle a ne z každých úst to funguje. A vedle toho jsou v knížce i úplné banality.
Byli jsme jednou večer někde u Jedlové na severu Čech ve vyloučené lokalitě. Skoro tma. A naproti nám šla parta romských výrostků. Okamžitě mi hlavou běžely různé scénáře. A víte, co se stalo?