Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nebyl schopný přitlouct hřebík. Hlavica o Josefu Vinklářovi i nástrahách Ameriky

Karolína Lišková
  14:00

Fotogalerie8 Premium

Marek Hlavica | foto: Radana Čechová

Vyrůstal v herecké rodině, přesto o divadelní kariéře nikdy nesnil. „Jako dítě jsem samozřejmě občas hrál – filmy, televize, divadlo. Rodiče mi v tom nebránili, ale zároveň mi jasně řekli: ‚Tohle si zařizuj sám. Nikde neříkej, čí jsi syn.‘ Nechtěli, aby tam byla nějaká podjatost,“ vzpomíná publicista, muzikant, textař a odborník na komunikaci Marek Hlavica, syn herečky a spisovatelky Ivanky Deváté.

Čím ho maminka naposledy rozesmála? Mihne se v jeho nové knížce Dobrý den a další nechutné sprosťárny? Jak vzpomíná na herce Miloše Hlavicu, svého tátu, a svého nevlastního otce Josefa Vinkláře? A jaká byla jeho první dramatická porážka v showbyznysu?

V knížce Dobrý den a další nechutné sprosťárny píšete, že se čtenář zasměje věcem, o nichž se nežertuje. Které to jsou?
Leccos napoví už první kapitola o vysedávání na záchodě. O tom se moc nepíše. A když zůstaneme u stejného konce trávení, je tam i text o plynatosti. To jsou běžné věci, které k životu patří, ale moc se o nich nemluví. A už vůbec se o nich nežertuje. Jenže já s tím úplně nesouhlasím a snažím se to ze všech sil vyvracet. Podle mě se dá žertovat o čemkoli, jen ne vždycky je vhodná chvíle a ne z každých úst to funguje. A vedle toho jsou v knížce i úplné banality.

Byli jsme jednou večer někde u Jedlové na severu Čech ve vyloučené lokalitě. Skoro tma. A naproti nám šla parta romských výrostků. Okamžitě mi hlavou běžely různé scénáře. A víte, co se stalo?

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize

Donald Trump se zdraví se svým podporovatelem Sylvesterem Stallonem (14....

Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...

KVÍZ: Žílo! Někdo tě volal, taťko. Znáte dobře hereckou kariéru Miloně Čepelky?

Miloň Čepelka

Devadesáti let se dožívá herec, scenárista, básník, textař a především jeden z pilířů Divadla Járy Cimrmana. Nezapomenutelný jako šikovatel Vogeltanz v Záskoku, v dvojroli princů Jasoně a Drsoně v...

Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijala gratulace kolegů

Daniela Kolářová s hosty ve speciálním narozeninovém vydání pořadu Togoban

Daniela Kolářová oslavila ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začal v 11 hodin, byl moderátor Aleš Cibulka. Oslavenkyni...

Nebyl schopný přitlouct hřebík. Hlavica o Josefu Vinklářovi i nástrahách Ameriky

Premium
Marek Hlavica

Vyrůstal v herecké rodině, přesto o divadelní kariéře nikdy nesnil. „Jako dítě jsem samozřejmě občas hrál – filmy, televize, divadlo. Rodiče mi v tom nebránili, ale zároveň mi jasně řekli: ‚Tohle si...

23. září 2026

Pokračování komiksu diktoval v telefonní budce. A jeho rodinu požírala diktatura

Eternaut dnes patří k nejslavnějším dílům latinskoamerického komiksu. Český...

Když Héctor Germán Oesterheld začal v roce 1957 vydávat sci-fi komiks Eternaut, nemohl tušit, jak znepokojivě se příběh jednou propojí s osudem jeho země i vlastní rodiny. Argentinská vojenská...

23. září 2026  13:30

Ani Kopta, ani Gondíková. Sázkaři mají jasno o nových moderátorech StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance VIII (2016)

Po ohlášení konce moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena po aktuálním ročníku StarDance je stále žhavým tématem jejich důstojné zastoupení. Sázková společnost Fortuna podle prvních kurzů...

23. září 2026  11:51

Byl to pankáč, vzpomínají Chinaski ve filmu věnovaném kytaristovi Radimu Hladíkovi

Kytarista Radim Hladík, za pianem Lešek Semelka

Letos v prosinci bude mít premiéru dokument Radim Hladík: Má hra. Tvůrci jej připomenou nejen jako kytaristu Blue Effectu, ale i producenta, který stál u začátků kapely Chinaski. Zmíní také Hladíkův...

23. září 2026  10:30

RECENZE: V srdci divočiny si Brad Pitt honorář tvrdě vydřel. Ale jeho vlčák vede

Premium
Z filmu V srdci divočiny

Příběhy, kam spadá novinka kin V srdci divočiny, mají prakticky jedinou hádanku: kdo přežije. V daném případě buď bývalý elitní voják, kterého hraje Brad Pitt, nebo jeho pes, či oba, a nebo nikdo....

23. září 2026

KVÍZ: Žílo! Někdo tě volal, taťko. Znáte dobře hereckou kariéru Miloně Čepelky?

Miloň Čepelka

Devadesáti let se dožívá herec, scenárista, básník, textař a především jeden z pilířů Divadla Járy Cimrmana. Nezapomenutelný jako šikovatel Vogeltanz v Záskoku, v dvojroli princů Jasoně a Drsoně v...

vydáno 23. září 2026

RECENZE: Kdo trápí královnu? Deprese, či nezdárné mužské plémě? ptala se Štvanice

Rosalie Malinská v Alkéstis na Antické Štvanici 2026

U jižního cípu Štvanice šumí jez, je vlahý večer pozdního léta a skupina diváků kráčí ke stupňovitému hledišti potaženému reflexní vrstvou. Právě tady, letos nezvykle blízko řece, se v první polovině...

22. září 2026  17:26

RECENZE: Hrůzy války i krutá 50. léta. Když totalita semílala obyčejné Čechoslováky

Knihy Anna, cesta ze Sudet od Jitky Blažkové a Vlakař od Petra Študenta.

Dva nové české romány od Petra Študenta a Jitky Blažkové se vracejí do období obou totalit minulého století – nacistické a komunistické. Obě spojuje také téma osudu Němců v Čechách. Študentova kniha...

22. září 2026  15:58

Kryštofa Hádka jsem nechtěl. Svěrákovi odhalují zákulisí Tmavomodrého světa

Premium
Z knihy Tmavomodrý svět - Příběh filmu o našich letcích v RAF (2026)

Ondřej Vetchý s Kryštofem Hádkem, příběh českých válečných hrdinů, bezpráví i lásky. Tmavomodrý svět letos slaví pětadvacet let od premiéry, a přestože se příběh letců Františka a Karla natrvalo...

22. září 2026

„Im Winter in die Čechoslovakei!“ Jak se mladá země před sto lety prodávala světu

Plakát staré Prahy na newyorské výstavě. (21. září 2026)

Od naší zpravodajky v USA Hory, lázeňská města, historické památky nebo elegantní lyžaři. Právě takovými výjevy se Československo před sto lety snažilo nalákat turisty. Jaký obraz o sobě tehdy mladá republika vytvářela a co...

22. září 2026  12:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Já jsem ta Vrána, říkali Dvořákové čtenáři. Nyní vydává e-book o násilí na dětech

Spisovatelka Petra Dvořáková napsala pokračování úspěšné novely Vrány. Rány...

Spisovatelka Petra Dvořáková připravila bezplatný e-book Možná vám tu lítá vrána o možnostech pomoci dětem, které zažívají skryté násilí v rodině. Navazuje jím na téma své starší novely Vrány a druhý...

22. září 2026  11:01

KOMENTÁŘ: Změna průvodců StarDance aspiruje na vyhlášení státního smutku

Premium
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Ani kdyby padla vláda, nemohl vypuknout větší rozruch než po oznámení, že Marek Eben a Tereza Kostková skončí s moderováním soutěže StarDance aneb Když hvězdy tančí. A kdyby se měl ustavit náhradní...

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×