Karas, žhavíme! Český sci-fi kult Návštěvníci baví diváky už 40 let

Na patnáctidílném vědeckofantastickém seriálu – šestnáctá epizoda umožnila divákům nahlédnout do zákulisí natáčení včetně trikových sekvencí – se podílela špičková autorská sestava. Od autorů scénáře Oty Hofmana a Jindřicha Poláka, druhý jmenovaný seriál také režíroval, přes hudebního skladatele Karla Svobodu, výtvarníka Theodora Pištěka, animátora Jana Švankmajera až po architekta Zbyňka Hlocha.

Členy čtyřčlenné expedice Adam 84, která chce v sešitě nepříliš vzorného žáka páté třídy Adama Bernaua objevit vzorec pro přesun celých kontinentů, a zachránit tak svět roku 2484 před zničením po zásahu komety, ztvárnili Josef Bláha, Josef Dvořák, Jiří Datel Novotný a Dagmar Patrasová, která se postarala o několik poměrně odvážných a lechtivých scén. Seriál se odehrává ve fiktivním městečku Kamenice, které si zahrál Pelhřimov.

V roli génia 21. století se představil oblíbený dětský herec Viktor Král (kromě Návštěvníků hrál ve filmech Krakonoš a lyžníci, Sonáta pro zrzku nebo v seriálech Létající Čestmír a Třetí patro), jeho kamarádku dívenku Ali hrála Klára Pollertová, géniovy rodiče Eugen Jegorov a Dagmar Veškrnová. Adamova mentora Drchlíka ztvárnil Vlastimil Brodský, v dalších rolích se objevili Vladimír Menšík, Jiří Císler, Hana Molavcová nebo Jiří Kodet jako kolotočář Eda.

Na svou dobu velkolepý projekt vznikl v koprodukci se západoněmeckou televizí WDR, která měla s československými filmaři při výrobě dětské tvorby dobré zkušenosti. Podílela se už seriálech Pan Tau nebo Lucie, postrach ulice, za nimiž rovněž stála dvojice Hofman-Polák, nebo pohádkové Arabele režiséra Václava Vorlíčka a scenáristy Miloše Macourka. Díky účasti koproducentů z Kolína nad Rýnem bylo nejen možné natáčet část seriálu na Západě, ale zajistili také dva ze tří vozů Lada Niva, který v seriálu hrál stěžejní roli.

Vůz Návštěvníků zvenku vypadal jako auto geometrů vyměřujících trasu budoucí dálnice, za niž se čtveřice z budoucnosti vydávala, uvnitř ale disponoval rozsáhlou historickou databází, uměla cestovat pod zemí nebo se spojit s lidmi v budoucnosti. Členy expedice, zprvu vyděšené z divokého 20. století, chránilo pancéřování, auto také dokázalo pro zmatení zvědavců měnit barvu i poznávací značku.

Oka, déšť i laserová pilka

Techniky a dalších věcí z budoucnosti se v Návštěvnících objevilo mnohem víc. Například sledovací minikamery zvané Oko, v deštnících skryté zařízení umožňující vyvolat déšť, laserová pilka nebo do žárovky ukryté zařízení, které dokázalo vyléčit prakticky každou chorobu. Hvězdou seriálu se staly také amarouny, jídlo z budoucnosti, při jejichž přípravě (animace nese nezaměnitelný rukopis Jana Švankmajera) se objevovaly řízek, klobása, knedlo-vepřo-zelo, topinky s bohatou oblohou i další laskominy. Výsledkem ale bylo vždy jen nevábně vypadající želé.

Není proto divu, že technik výpravy v podání Josefa Dvořáka, v minulosti vystupující pod krycím příjmením Karas, brzy podlehl svodům české kuchyně konce 20. století, a to přes zdravotní rizika, před kterými všechny varoval přísný lékař expedice – hrál jej Jiří Datel Novotný.

Ostatně kontrast mezi představami lidí z dosti utopické společnosti budoucnosti – v principu se se příliš neliší od toho, jak ji viděli třeba tvůrci amerického Star Treku – o světě roku 1984 a realitou tvoří jeden z hlavních zdrojů humoru v celém seriálu. Ten se kromě Československa a Německa vysílal také v dalších zemích, velmi populární byl třeba v Jugoslávii.

Seriál odehrávající se před rokem 1989 dočkal několika repríz, pak ale přišel nečekaný zákaz uvádění. Postava šéfa expedice Adam 84 se totiž původně jmenovala akademik Filip, což se nelíbilo vdově po archeologovi Janu Filipovi (1900 až 1981), která si nenechala vymluvit, že se nejedná o znevažování památky jejího manžela.

Poté, co uspěla u soudu, museli tvůrci akademika přejmenovat na Richarda a všechny zmínky jména Filip přemluvit. Zásahy nejsou vždycky povedené, občas dost tahají za uši, naštěstí se ale týkají jen úvodních epizod. Díky nim se Návštěvníci od roku 1994 mohou opět vysílat a další generace diváků, společně s pamětníky, si může společně s velkým učitelem dědou Drchlíkem lámat hlavu, odkud se vlastně z amarounového želé berou ty slupky, z nichž se údajně dá vařit pivo, a hlavně – co je to „humidování“.