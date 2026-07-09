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Nastassja Kinski překvapila Vary. Na KVIFF dorazila podruhé a nečekaně

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  14:36
Nastassja Kinski

Nastassja Kinski | foto: ČTK

Nastassja Kinski (Benátky, 6. září 2015)
Festival v hlavní soutěži představil drama Hidžamat íránského režiséra Nádera...
Festival v hlavní soutěži představil drama Hidžamat íránského režiséra Nádera...
Festival v hlavní soutěži představil drama Hidžamat íránského režiséra Nádera...
17 fotografií
O největší překvapení karlovarského filmového festivalu se postarala herečka Nastassja Kinski, která se na poslední chvíli připojila k delegaci tvůrců filmu Hidžamat íránského režiséra Nádera Sajívara. Hvězda osmdesátých let a držitelka Zlatého glóbu neztrácí charisma ani po šedesátce.

Nastassja Kinski na KVIFF 2026

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary uvedl ve středu 8. července ve Velkém sále hotelu Thermal premiéru německého filmového dramatu Hidžamat, které natočil íránský režisér Nader Saeivar (česky Náder Sajívar) žijící v exilu v Německu. Součástí delegace byla nečekaně i slavná Nastassja Kinski, která původně nepatřila mezi anoncované hvězdy festivalu.

Rodinné drama Hidžamat se věnuje společensko-náboženským otázkám a sleduje hlavní postavu Murada, který prožívá hluboký vnitřní konflikt, zda podpořit bratra s odlišnou sexuální orientací, nebo se přidat na stranu striktně tradičního postoje své muslimské rodiny. Nastassja Kinski podle filmových databází ztvárňuje postavu jménem Margot, bližší podrobnosti o její postavě však nejsou známé.

Festival v hlavní soutěži představil drama Hidžamat íránského režiséra Nádera...
Festival v hlavní soutěži představil drama Hidžamat íránského režiséra Nádera...

Festival v hlavní soutěži představil drama Hidžamat íránského režiséra Nádera Sajívara, s delegací přijela nečekaně i Nastassja Kinská (8. července 2026).

Den tří hvězdných hereček. Na festival do Varů dorazily Binoche, Kinski i Vášáryová

Slavná dcera slavného otce

Ačkoli je nositelkou velmi známého jména, už dávno není „pouhou dcerou“ proradného bandity z filmu Poklad na Stříbrném jezeře.

Její otec, německý herec Klaus Kinski (vlastním jménem Klaus Günter Karl Nakszynski) a matka Brigitte Ruth Tocki se v roce 1968 rozvedli. Nastassju pak vychovávala pouze matka a k otci si nevybudovala příliš vřelý vztah. Později ho v rozhovoru pro deník Bild označila za tyrana, který rodinu terorizoval.

KVIFF 2026

Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
Francouzská herečka Juliette Binoche dorazila před karlovarský Grandhotel Pupp (8. července 2026).
311 fotografií

Ani svou uměleckou dráhu nestavěla na jméně svého otce a navzdory tomu, že herectví se věnuje několik dalších členů rodiny, je dnes především Nastassja mezinárodně uznávanou hereckou hvězdou.

Herečkou je i její nevlastní sestra Pola Kinski, nevlastní bratr Nikolai Kinski a sestřenice Lara Naszinski, známá též jako Lara Lamberti.

herec Klaus Kinski
Pola Kinski, nejstarší dcera zesnulého německého herce Klause Kinského

Herec Klaus Kinski a jeho nejstarší dcera Pola Kinski, která v roce 2013 ve své autobiografické knize Zraněné dětství popsala sexuální útoky ze strany otce. I Nastassja Kinski měla na Klause Kinského hlavně negativní vzpomínky a nerada o něm hovořila jako o otci.

Nastassja Kinski přehledně:

  • německá herečka
  • narozena 24. leden 1961
  • rodiče Klaus Kinski a Brigitte Ruth Tocki, sourozenci Pola Kinski a Nikolai Kinski
  • děti Sonja Kinski, Aljosha Kinski a dcera Kenya Kinski-Jones, kterou má s hudebníkem Quincym Jonesem
    • filmy:
      Taková, jaká jsi (Così come sei, 1978)
      Tess (1979)
      One from the Heart (1981)
      Kočičí lidé (Cat People, 1982)
      Nevěrně tvá (Unfaithfully Yours, 1984)
      Mariini milenci (Maria’s Lovers, 1983)
      Hotel New Hampshire (The Hotel New Hampshire, 1984)
      Paříž, Texas (Paris, Texas, 1984)
      Bolest lásky (Maladie d’amour, 1987)
      Tak daleko, tak blízko! (In weiter Ferne, so nah!, 1993)
      Smutný kluk (Little Boy Blue, 1997)
      Letní bouře (A Storm in Summer, 2000)
      Americká rapsodie (An American Rhapsody, 2001)
      D’Artagnanova dcera       (La Femme Musketeer, 2004)
      Hidžamat (Hijamat, 2026)

Herecká kariéra

V útlém mládí využívali tvůrci především její nevšední krásu a tělesné přednosti bez ohledu na její nízký věk, a začátek její kariéry je tak poznamenán několika kontroverzními snímky. První roličku získala již jako třináctiletá ve filmu Falsche Bewegung (česky Chybný pohyb). V roce 2026 bylo po mnoha peripetiích rozhodnuto o stažení filmu z distribuce kvůli odhaleným scénám mladičké Nastassji.

Film s nahou nezletilou Nastassjou Kinskou zmizí po půlstoletí z distribuce

K podobným krokům se uchýlila i televizní společnost ARD, když ze svého programu odstranila epizodu kriminální série Tarot, ve které se tehdy neplnoletá Nastassja objevuje rovněž nahá.

Nastassja Kinská, Rüdiger Vogler a Hans Christian Blech ve filmu Chybný pohyb (1975)

Nastassja Kinski ve filmu Tess (1979)

Ke skutečně kvalitní práci se dostala až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Za start kariéry pak lze považovat italsko-španělské erotickém drama z roku 1978 Così come sei (česky Taková, jaká jsi), kde hrála vedle Marcella Mastroianniho. Opravdovou hvězdu pak z Nastassji udělal film Tess, tedy adaptace románu Thomase Hardyho Tess z rodu d’Urbervillů v režii Romana Polanského. Za roli Tess byla oceněna Zlatým glóbem.

Nastassja Kinski ve filmu Nevěrně tvá (1984)

Následovaly filmy kolísavé kvality One from the Heart Francise Forda Coppoly, erotický thriller Kočičí lidé, Nevěrně tvá, Mariini milenci, Hotel New Hampshire po boku Jodie Fosterové a oceňovaný film Paříž, Texas, kterému je připisován jeden z jejích nejlepších hereckých výkonů.

Talent, krása i zneužívání v rodině. Herečka Nastassja Kinski slaví 65. narozeniny

Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech se objevila naposledy v roce 2001, když zde představila film Americká rapsodie.

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