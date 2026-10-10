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Národnost spisovatel. Nejkratší židovský vtip vypráví vnuk Arnošta Lustiga

Mirka Spáčilová
  10:00

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Velký bojovník. Spisovatel Arnošt Lustig se nikdy nevzdával, ani v koncentračním táboře, a o svém životě dokázal i poutavě psát. | foto: Nguyen Phuong ThaoMAFRA

Jako kluk chodil raději do kina nebo s kamarády z legrace plašit milenecké dvojice v parku než na hodiny houslí a náboženství, jako spisovatel se k vlastnímu údivu dostal až do školních osnov. Osobnost Arnošta Lustiga poodhaluje dokument Lustig je Libeň, který po projekci v literátově pražské rodné čtvrti čeká na svou oficiální premiéru.

Pravda, s rodnou Libní to tak doslova nesedí, Lustig přišel na svět v dnešních Vysočanech, až pak se rodina přesunula do Libně. Ale jednak spolu obě čtvrti sousedí, jednak snímek, který ke stému výročí spisovatelova narození natočil Oliver Malina Morgenstern, přesahuje hranice pražského místopisu.

Vyznavače myšlenky, že největším životním zážitkem je život sám, představuje film v archivních záznamech i ve vzpomínkách jeho blízkých a přátel. „Dovedl si každého získat,“ líčí Lustigova sestra.

Nejprve přišel zákaz školy, parku i milovaného kina, poté coby šestnáctiletý zažil Terezín, Osvětim, Buchenwald. Otce viděl jít na smrt, matku zahlédl už jen jednou, za zimy v houfu nahých žen, kdy marně doufal, že mezi nimi nebude.

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