Národnost spisovatel. Nejkratší židovský vtip vypráví vnuk Arnošta Lustiga

Pravda, s rodnou Libní to tak doslova nesedí, Lustig přišel na svět v dnešních Vysočanech, až pak se rodina přesunula do Libně. Ale jednak spolu obě čtvrti sousedí, jednak snímek, který ke stému výročí spisovatelova narození natočil Oliver Malina Morgenstern, přesahuje hranice pražského místopisu.
Vyznavače myšlenky, že největším životním zážitkem je život sám, představuje film v archivních záznamech i ve vzpomínkách jeho blízkých a přátel. „Dovedl si každého získat,“ líčí Lustigova sestra.
Nejprve přišel zákaz školy, parku i milovaného kina, poté coby šestnáctiletý zažil Terezín, Osvětim, Buchenwald. Otce viděl jít na smrt, matku zahlédl už jen jednou, za zimy v houfu nahých žen, kdy marně doufal, že mezi nimi nebude.