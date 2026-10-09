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Ježíš má mluvit ženským hlasem? Křesťané se bouří proti roli Meryl Streepové v Narnii

Autor:
  9:41
Meryl Streepová v letech 1979 a 2024

Meryl Streepová v letech 1979 a 2024 | foto: koláž iDNES.cz

Z filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
Herečka Meryl Streepová na předávání Oscarů v Los Angeles v roce 2018
Georgie Henleyová ve filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka (2010)
Georgie Henleyová ve filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka (2010)
12 fotografií
Snímek Narnie: Čarodějův synovec, který vzniká v produkci Netflixu, má sice naplánovanou premiéru až na příští rok, ale už teď vyvolává pobouření v konzervativně křesťanských kruzích. Příčinou jejich protestů je skutečnosti, že režisérka a scenáristka Greta Gerwigová do role hlasu lva Aslana obsadila herečku Meryl Streepovou.

Lev Aslan je v knižní sérii o Narnii, kterou v 50. letech minulého století napsal britský spisovatel C. S. Lewis – mimochodem křesťan – považovaný za literátní zpodobnění Ježíše Krista. Autor jej popsal jako samce s bohatou hřívou.

To, že Aslan bude hovořit hlasem oscarové herečky Meryl Streepové ještě automaticky neznamená, že bude ve filmu vyobrazen jako žena, ale pro konzervativní křesťany je to jasný signál k útoku.

Meryl Streepová v letech 1979 a 2024
Herečka Meryl Streepová na předávání Oscarů v Los Angeles v roce 2018
Georgie Henleyová ve filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka (2010)
Georgie Henleyová ve filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka (2010)
12 fotografií

Už samotná možnost, že by postava Krista byla zobrazena jinak než jako muž, podle nich překračuje hranice umělecké svobody. Považují to za útok na svou víru a poukazují na to, že Bible hovoří o Bohu Otci a Ježíši jako o Synu Božím.

„Jde o dobře známý trik nepřátel Boha, jehož cílem je podkopat a zničit symboly křesťanství ve snaze vyhrát válku o srdce kultury,“ hřímal například Seth Udinsky ve sloupku pro evangelický zpravodajský web Christian Post.

Horlil také, že Greta Gerwigová dělá z Aslana „transgenderovou postavu“ a jako důkaz doložil fotografii od producentů snímku, na níž je lev vyobrazený s vousy v barvách duhy.

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Podobné komentáře se objevují u instagramového postu Netflixu ohledně obsazení snímku. Kromě Meryl Streepové v něm budou hrát Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulliganová nebo David McKenna. Oproti knížní předloze, ktera se odehrává kolem roku 1900, situovala režisérka příběh do 50. let 20. století.

Newyorská spisovatelka a odbornice na Lewisovo dílo Kat Coffinová připustila, že má sice ohledně obsazení určité námitky, ale jinak se režisérčina kroku ohledně Meryl Streepové zastala.

„Mnohem více mě znepokojují lidé, kteří se násilně staví proti myšlence, že by vtělení Boha mohlo mít cokoliv společného s ženskostí, a jsou kvůli tomu pobouřeni,“ prohlásila.

Sama Greta Gerwigová otázku Aslanova pohlaví nijak přímo nekomentovala, ale uvedla, že Meryl Streepovou vnímá jako jednu z mála hereček, které naprosto splňují její kritéria pro interpretaci jeho hlasu.

„Chtěla jsem někoho, kdo působí vážně, moudře, ale není afektovaný, Někoho, kdo v sobě má důstojnost, ale ne ponurou vážnost. Někoho, kdo dokáže ztvárnit hloubku, patos, ale také radost a nadšení. Hledala jsem někoho nad 70 let, aby z jeho projevu vyzařovala moudrost pramenící ze životních zkušeností, ale kdo by zároveň dokázal prožívat dětsky čistý úžas. A také aby to byl jeden z nejlepších herců všech dob,“ vysvětlila režisérka, autora filmů Barbie či Malé ženy.

Dodala, že knihu Čarodějův synovec poprvé četla v dětském věku a okamžitě si příběh i kouzelný svět C. S. Lewise zamilovala.

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