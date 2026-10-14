James Bond za tónů Led Zeppelin? To lze zažít jen v nové Narnii, překvapuje trailer

Londýn 50. let minulého století. Dvě děti, Digory a Polly, prožívají zdánlivě obyčejné léto, které se však brzy promění v dobrodružství, o jakém se jim ani nesnilo. Když je Digoryho podivínský strýc Andrew, který si o sobě myslí, že je kouzelník, nečekaně vyšle do neznáma, ocitnou se oba přátelé na začátku neuvěřitelné cesty za hranice světa, který dosud znali.
V tajemném světě plném kouzel, zázraků a nečekaných nebezpečí na ně čekají dobrodružství, která prověří jejich odvahu i přátelství. Když však svou zvědavostí nechtěně probudí mocnou a děsivou sílu, začíná skutečný boj s časem. Digory a Polly musí najít nejen cestu zpět domů, ale především způsob, jak zachránit křehký, právě se rodící svět před hrozbou, která by ho mohla navždy zničit.
Narnie: Čarodějův synovec je příběhem o tom, jak to všechno začalo – o prvních krocích do země, která se jednoho dne stane známou jako Narnie.
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Ježíš má mluvit ženským hlasem? Křesťané se bouří proti roli Meryl Streepové v Narnii
Film vychází z knižní předlohy britského křesťansky smýšlejícího spisovatele C. S. Lewise a před nedávnem se jisté konzervativní křesťanské kruhy silně vymezovaly proti obsazení herečky Meryl Streepové do role hlasu lva Aslana, což je v sérii o Narnii jakési podobenství Ježíše Krista.
Hereckému obsazení dominují Emma Mackey, známá například ze seriálu Sexuální výchova (Sex Education) a Daniel Craig, zatím poslední představitel Jamese Bonda. V traileru zní jedna z největších rockových balad všech dob – Stairway to Heaven od kapely Led Zeppelin.