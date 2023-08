Císař, milenec, tyran a legenda. Tvůrce Gladiátora natočil Napoleona

Hodně se od Napoleona očekává. Už proto, že titulní roli ztvárnil Joaquin Phoenix, jehož výkon v titulní roli je prý tak výjimečný, že Ridley Scott musel dodatečně přepsat scénář, aby se herci přizpůsobil. Přitom režisér vzpomíná, že Phoenix, se kterým pracoval již na Gladiátorovi, kde ztvárnil římského císaře Commoda, si zpočátku nebyl Napoleonem jistý.

„Dva týdny před začátkem natáčení přišel a řekl mi: ‚Nevím, co mám dělat.‘ Povídám: ‚Cože?‘ A on to zopakoval: ‚Nevím, co mám dělat.‘ Já na to: ‚Ach bože, tak pojď dál.‘ Načež jsme spolu seděli celých deset dní, od rána do noci, a probírali scénu za scénou, do každičkého detailu. Dá se říci, že v jistém slova smyslu jsme zkoušeli,“ přiznává Scott.

Pro obsazení Joaquina Phoenixe se režisér rozhodl poté, co jej viděl ve filmu Joker, kde herec svébytně proměnil obvyklý charakter komiksového padoucha. „Zíral jsem na něho a říkal si – vždyť to je on, ten malý démon, to je přece Napoleon Bonaparte, vypadá přesně jako on.“

Vojevůdcovu osobnost si Scott představoval jako mix krále Alexandra Velikého a nacistického diktátora Adolfa Hitlera: „Má za sebou spoustu svinstva, ale jeho schopnosti, odvaha a dominance z něj dělají mimořádnou postavu.“

Reálnou podobnost herce a jeho hrdiny režisér příliš neřešil. Výškově si odpovídají. Navzdory legendám nebyl podle posledních průzkumů Napoleon vyloženě malý. Císařem se stal v pětatřiceti, kdežto Phoenixovi je osmačtyřicet a skutečná vojevůdcova partnerka Joséphine zase byla o šest let starší než Napoleon, zatímco Phoenix je o čtrnáct let starší než její představitelka Vanessa Kirby.

Právě o natáčení vypjaté rozvodové scény císaře a císařovny prozradil Phoenix, jak ho herečka povzbuzovala, aby jí vlepil opravdu pořádnou facku. Měli jediný pokyn: dělejte, co cítíte.

Kirby zase poodhalila tajemství, jak Scott pracuje. „Natáčí snad šesti kamerami, takže každý záběr zachytí z několika úhlů. Sám říká, že je to vlastně jako divadlo, v každičké scéně zaznamená veškeré jednotlivosti, načež můžeme jít dál.“

Scottova slabost pro historické příběhy je známá, nicméně zájem o Napoleona projevovali i jiní. Například Stanley Kubrick jím byl celý život fascinován a hodlal mu věnovat film, kvůli kterému dělal rozsáhlý výzkum. Sledoval také jiné filmové Napoleony verze od roku 1927 až po Vojnu a mír; oba filmy se mu prý nelíbily.

Vedle Francie hodlal natáčet v Rumunsku, kde mu armáda nabídla tisíce vojáků do komparzu pro bitevní scény. Napoleona a Joséphine měli ztvárnit Jack Nicholson a Audrey Hepburnová. Jenže po neúspěchu snímku Waterloo, který s hollywoodskými hvězdami natočil v roce 1970 Sergej Bondarčuk, se producenti zalekli.

Projekt byl zastaven a Kubrickův zájem se přesunul na jinou historickou látku, Barryho Lyndona. Ovšem Steven Spielberg, Kubrickův dlouholetý přítel, vyvíjí jeho scénář Napoleona jako minisérii pro HBO už deset let a letos potvrdil, že je stále ve hře.

Zatím Scottův Napoleon, charakterizovaný sloganem „císař, milenec, tyran a legenda“, patří už před listopadovou premiérou k titulům, které se podle odhadu hollywoodských médií utkají o sošku Oscara za nejlepší film roku.

Naleží k nim též druhý díl sci-fi Duna, muzikál Purpurová barva, Bernsteinův životopis Maestro, rovněž životopisný Oppenheimer či Scorseseho historické drama Zabijáci rozkvetlého měsíce.