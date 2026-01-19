Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

  14:17
Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal na zdroj z hercovy rodiny.
Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

foto: Profimedia.cz

Mojmíra Maděriče si většina lidí pamatuje právě z kuchyně. Ta jeho je sice...
Herec a moderátor Mojmír Maděrič.
Mojmír Maděrič vsadil na pohodlí. Pochvalu si zaslouží už jen za to, že se...
Eva Holubová, Mojmír Maděrič a Iva Janžurová v černé komedii Jezinky a bezinky
11 fotografií

Maděrič vyrůstal v umělecké rodině a po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kterou dokončil v roce 1978. Profesní dráhu zahájil v brněnském Divadle na provázku, odkud v roce 1988 odešel do Prahy. Zde postupně působil v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, v divadle Ta Fantastika, Divadle Kalich, Činoherním klubu i v Národním divadle Brno. V současnosti byl spojován také s Hudebním divadlem v Karlíně.

JAMU vám nedá skoro nic. Nejdůležitější je praxe, říká Mojmír Maděrič

V 80. letech byl známý i jako spolupracovník a moderátor vystoupení brněnského siláka Franty Kocourka, po jehož boku vystupoval při různých show. Vedle divadelní práce se uplatnil také v televizi – od roku 2017 hrál doktora Valentu v seriálu Modrý kód.

Širší veřejnost ho zná rovněž jako moderátora pořadu Mňam aneb Prima vařečka na televizi Prima. Výraznou stopu zanechal i v dabingu, kde byl hlasem Waylona Smitherse ze seriálu Simpsonovi.

