Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Maděrič vyrůstal v umělecké rodině a po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kterou dokončil v roce 1978. Profesní dráhu zahájil v brněnském Divadle na provázku, odkud v roce 1988 odešel do Prahy. Zde postupně působil v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, v divadle Ta Fantastika, Divadle Kalich, Činoherním klubu i v Národním divadle Brno. V současnosti byl spojován také s Hudebním divadlem v Karlíně.
JAMU vám nedá skoro nic. Nejdůležitější je praxe, říká Mojmír Maděrič
V 80. letech byl známý i jako spolupracovník a moderátor vystoupení brněnského siláka Franty Kocourka, po jehož boku vystupoval při různých show. Vedle divadelní práce se uplatnil také v televizi – od roku 2017 hrál doktora Valentu v seriálu Modrý kód.
Širší veřejnost ho zná rovněž jako moderátora pořadu Mňam aneb Prima vařečka na televizi Prima. Výraznou stopu zanechal i v dabingu, kde byl hlasem Waylona Smitherse ze seriálu Simpsonovi.