VIDEO: Já chci domů. Český trailer k Nabarvenému ptáčeti nese tíseň

Marhoulovo Nabarvené ptáče, adaptace stejnojmenného světového bestselleru spisovatele Jerzyho Kosińského, si ještě před premiérou připsalo jeden z největších úspěchů českého filmu za poslední roky. Snímek byl vybrán do hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách.

Něco takového se naposledy povedlo před pětadvaceti lety, kdy se takto v Benátkách představil Menzelův snímek Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina.

„Přiznávám, že jsem v to nevěřil. Naděje, že by to mohlo vyjít, že by se Nabarvené ptáče dostalo právě do Benátek, tedy na jeden ze tří vůbec nejprestižnějších filmových festivalů na světě, mně přišla až pošetilá. Ale jsem tak rád, že se to podařilo, tak to tomu filmu přeji, přeji to všem mým koproducentům, partnerům, sponzorům, hercům a štábu,“ uvedl k úspěchu režisér.

„Jsem moc rád, že jsem nezklamal jejich očekávání v tomto směru, a byť nikdo z nich zatím film neviděl, tak i jejich důvěru, kterou do mě a do samotného filmu po celou tu dlouhou dobu vkládali,” uvedl dále režisér, scenárista a producent snímku Václav Marhoul.

Filmový festival startuje v Benátkách 28. srpna. Tuzemské premiéry se snímek, kde si vedle českých herců (Petr Vaněk, Jitka Čvančarová) zahrály i některé tváře světového filmu (Udo Kier, Harvey Keitel, Stellan Skasgard), dočká 12. září.