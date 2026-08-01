„Je to film, který mám stále rád, a řekl bych, roste do krásy. Snad je to proto, že mi připomíná mládí. A také proto, že je to první film, který jsme s Láďou Smoljakem napsali, aniž bychom se honili jen za humorem. Uvědomili jsme si, že součástí života je i smutek a se smíchem se pojí i dojetí,“ řekl pro redakci iDNES.cz scénárista filmu a protagonista hlavní role pana Lavičky Zdeněk Svěrák přímo na místě akce, kterou za podpory obce Petrovice připravilo SDH Obděnice.
Nechyběli ani Marie Vnoučková Hradilková a Martin Hradilek, kteří před 50 lety ztvárnili sourozence Petříka a Zuzanku Lavičkovi.