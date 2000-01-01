Slavnostní premiéra filmu Pět Švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo svoboda nejsou výsadou jen mladých. Film mimo jiné láká diváky na pět hereckých es – hlavních rolí se totiž ujali Jan Vlasák, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Lenka Termerová.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Podle Jana Svěráka je snímek určený pro všechny stárnoucí rodiče i mladší diváky, kteří mají příležitost se seznámit s tím, co je jednou čeká. Stejně tak se se stárnutím potýkají i hlavní protagonisté a tvůrci filmu, kteří pózují na společné fotografii.
Příběh sleduje partu starších přátel, kteří se navzdory nesouhlasu svých dětí vydají naposled na moře. „Představil jsem si, jaké by to bylo, kdybychom se ještě takto vydali v pozdním věku a chtěli si to užít,“ popisuje Svěrák rozpravu se svými přáteli, jež ho vedla k sepsání scénáře.
Zdeněk Svěrák může být pyšný nejen na svého syna a režiséra Jana, ale i na vnuka Františka, který se na filmu podílel jako kameraman.
Děj se odehrává primárně na moři, i proto štáb strávil tři natáčecí týdny na malé obytné lodi v Řecku. To ocenil i herec Petr Kostka, podle kterého natáčení prospělo jejich „chátrajícímu ústrojí“, a bez váhání by se ho prý zúčastnil znovu.
Na promítání dorazil i Jan Vlasák, který původně před premiérou film vidět nechtěl. Nakonec však svolil a podle svých slov byl překvapený, že ačkoli na place vládla legrace, snímek není jen povrchním pobavením, ale poměrně vážným dílem.
Oblíbený herec Oldřich Kaiser na premiéru filmu dorazil vtipně v „námořnickém tričku“.
Název filmu je symbolický, hláška „sbalit si pět švestek“ odkazuje nejen k počtu hlavních hrdinů, ale i k situaci, kdy člověk odejde jen s tím nejnutnějším. A právě to vyžaduje odvahu, kterou při natáčení potřeboval i Petr Kostka s Danou Syslovou.
Na premiéru filmu Pět švestek přišel i Marek Adamczyk, který si v něm taktéž zahrál. Snímek si vtipně pohrává s myšlenkou, že se role v průběhu života obracejí a své stárnoucí rodiče chtějí mít jejich potomci „pod dozorem“.
Pět švestek mohou diváci zhlédnout v kinech od 28. května, tedy přesně v den 90. narozenin Zdeňka Svěráka.
Petr Kostka byl pro tým při natáčení v nezvyklém prostředí velkou podporou. “Vždycky dokázal pozdvihnout náladu, i když jsme byli unavení,“ vzpomíná Dana Syslová. A vysmátá tvář Františka Svěráka napovídá, že kolem sebe Kostka šíří humor i na premiéře.
Premiéra byla příležitostí k mnoha radostným setkání, což dokazují i Zdeněk Svěrák a Oldřich Kaiser na fotografii.
Jan Vlasák a Zdeněk Svěrák na společné fotografii. Oba ale se potkali několikrát i na filmovém plátně, například i v komedii Vratné lahve, za níž opět stojí režisér Jan Svěrák.
Laskavý přístup a talent odlehčit i náročná témata zdědil Jan Svěrák po svém otci.
Promítání si nenechal ujít ani herec Petr Lněnička, který ve filmu obsadil jednu z vedlejších rolí.
Premiéra se nesla v přátelském duchu. Herečka Judit Pecháček rozdávala úsměvy na fotografiích a účastníkům se v kině rozdávaly balíčky se sušenými švestkami.
