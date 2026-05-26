OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře
Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře
Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.
Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti
Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...
Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let
Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...
Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny
Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.
Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře
V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...
RECENZE: Máme devět dětí, ne osm! V pátém dílu Bastardi zkusili komedii
Zázraky se nedějí, i pátý díl série Bastardi má k profesionální práci předaleko. Nicméně za tři změny si film s podtitulem Gde Majer? zaslouží odpustky: za posun ke komedii, za odvahu vsadit na...
Trh s uměním je iluze, hlásí nejslavnější padělatel Beltracchi. Teď vystavuje v Praze
V mládí ho otec naučil restaurátorské techniky. O několik let později se Wolfgang Beltracchi proslavil jako padělatel umění po celém světě. Původně se přitom chtěl živit filmem. „Byl to určitý druh...
OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře
Slavnostní premiéra filmu Pět švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...
RECENZE: Hledá se Nemo? Než se Mrzutá rybka usměje, spotřebuje spoustu růžové
Každý animovaný film ponořený do mořského světa pošilhává po hitu Hledá se Nemo, ale zdaleka ne každý se mu alespoň přiblíží. Což platí i pro novinku kin Mrzutá rybka, která vznikla podle předlohy...
GLOSA: U mě pořád dobrý, hlásí Hřebejk. V knize však mohl promluvit podrobněji
Knižní rozhovor publicistky Veroniky Bednářové s režisérem Janem Hřebejkem U mě pořád dobrý je svižné, lehké a splavné čtení. Prozradí leccos o zákulisí natáčení diváckých hitů jako Šakalí léta,...
Je ti teplo a dole máš mravenčení. Film Co je ti, holka? zkoumá téma dívčí sexuality
Je cesta k poznání vlastního těla v období dospívání skutečně hříchem? Touto otázkou se zabývá celovečerní debut slovinské režisérky Uršky Djukić Co je ti, holka? Film o sebepoznání a vnitřním boji s...
Milostný dopis fanouškům. Nothing But Thieves chystají svůj největší koncert u nás
Pražská trajektorie je jasná. Britská indie rocková kapela Nothing But Thieves se vypracovala od MeetFactory, přes Roxy a Forum Karlín až do O2 universa. Zahraje zde 22. ledna příštího roku.
Z časů protektorátu. Na pokračování Bobří řeky si čtenáři museli počkat desítky let
Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...
KOMENTÁŘ: Nenávidí Putina, tak ztrestal Čechova. A co třeba spálit Bibli?
Řekněme, že někomu vadí současná politika Izraele. Roztrhá tudíž Bibli pouze proto, že ji podle dostupných pramenů sepsali vesměs etničtí Židé? Zní to nesmyslně, nicméně výrok respektovaného herce...
Odešel saxofonový obr. Americkému jazzmanovi Rollinsovi bylo 95 let
Ve věku 95 let zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. V úterý o tom informovaly tiskové agentury s odkazem na jeho mluvčí a oficiální stránky. Agentura AFP Rollinse označila za poslední...
KVÍZ: Nejtemnější foglarovka. Vyhrajte v kvízu román Strach nad Bobří řekou
Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné Foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...