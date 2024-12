Na Štědrý večer i hranolky, silvestr bez flámu. Jak slaví svátky hvězdy Na lovu

Jak obvykle vypadají vaše Vánoce?

Doktor Vševěd (Jiří Martínek): Vánoce trávím doma s rodinou. Stromeček, pečivo, kapr či řízek s bramborovým salátem... Přiznám se, že teď mám občas chuť vypadnout a dát si Vánoce v tropech, ale ještě jsem to nikdy nezrealizoval.

Belladonna (Viktorie Mertová): Na Vánoce se hlavně potkáváme s rodinou – bližší i tou vzdálenější. Štědrý večer posledních pár let trávíme u nás doma celkem poklidně – já, manžel, naše dcera, dorazí taky moji rodiče a sestra. Je to taková normální rodinná večeře, po které si rozbalíme dárky pod stromečkem, nic speciálního. Důležitou tradicí pro nás ale je Boží hod, kdy se ve větším počtu lidí setkáme s rodinou ze strany „od Jandů“, je nás každým rokem víc a víc, a je to hodně veselé. Teta upeče krůtu se speciální nádivkou, hrajeme společenské hry, zpíváme a hrajeme na všechny možné hudební nástroje. Už se hrozně těším!

Který americký prezident, velký ochránce přírody, údajně zakázal vánoční stromky v Bílém domě?