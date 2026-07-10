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Točili i během turnajů MMA. Film Bojovník poprvé uvedli na karlovarském festivalu

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  8:59
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (vlevo) s názvem Bojovník (6. července 2026)

Delegace k filmu Tomáše Dianišky (vlevo) s názvem Bojovník (6. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jan Jackuliak coby Béla Kardos ve filmu Bojovník
Milan Ondrík ve filmu Bojovník
Režisér Tomáš Dianiška (6. července 2026)
Bojovník - Hoff se svým sparring partnerem, kterého hraje Adam Vacula.
20 fotografií
Na karlovarském festivalu tvůrci v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení představili celovečerní snímek ze světa bojového umění MMA Bojovník. Ve filmu Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky se vedle českých a slovenských herců objevují i skutečné hvězdy MMA. Část scén vznikala během reálných turnajů.

„Jsme rádi, že má tenhle festival odvahu ukázat i trochu jiný žánr, dnes má shodou okolností narozeniny Sylvester Stallone, který však v našem filmu nehraje,“ připomněl na pondělní premiéře osmdesátiny akčního herce Dianiška.

Ve filmu hrají Milan Ondrík, Ján Jackuliak, Ema Businská, Adam Vacula, Eliška Balzerová, Martin Finger, Pavel Rímský, Jaroslav Plesl, Kryštof Hádek, Ondřej Malý, David Matásek, Marián Mitaš, Jiří Vyorálek a další. Jednoho z bojovníků ztvárnil zpěvák Calin, několikanásobný držitel cen Anděl a Český slavík, pro kterého šlo o první hereckou příležitost.

Tvrdej sport, tam se s tebou nemažou. Balzerová hraje s našimi hvězdami MMA

„S Milanem Ondríkem jsem hrála poprvé a strašně dlouho jsem s ním chtěla hrát. Je to výjimečný herec a natáčet s tím bylo moc fajn a moc dobře se mi pracovalo i s oběma režiséry. Bylo vidět, že jim o ten projekt jde, že ho dělají od srdce, a to jsou vždycky ty nejlepší filmy. Film je kolektivní dílo, ale když je tam ještě láska k dané látce, většinou vznikne něco magického,“ sdělila Hana Vagnerová ztvárňující Markétu, která je do hlavního hrdiny zamilovaná.

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V příběhu Bojovník vysloužilý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu Pavel Hoffmeister v podání Milana Ondríka po letech přijímá lukrativní nabídku vrátit se do světa, který pro něj byl kdysi vším. Není to však boxerský ring, nýbrž klec MMA. Bývalý šampion se pokouší o comeback do světa bojových sportů, ve skutečnosti ale bojuje především o návrat ke své rodině a šanci napravit své chyby.

Jan Jackuliak coby Béla Kardos ve filmu Bojovník
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (vlevo) s názvem Bojovník (6. července 2026)
Milan Ondrík ve filmu Bojovník
Režisér Tomáš Dianiška (6. července 2026)
Bojovník - Hoff se svým sparring partnerem, kterého hraje Adam Vacula.
20 fotografií

Část scén vznikala během reálných turnajů, včetně nástupu bojovníků do klece na stadionu v pražském Edenu před 25 tisíci diváky. Podle režiséra Friče se jednalo o energii, kterou nelze nahradit komparzem ani studiovou atmosférou. Herci v rolích bojovníků se na role připravovali tréninky s vrcholovými sportovci, při kterých vznikala i bolestivá zranění.

„Byly dny, kdy jsem ráno nemohl vstát a cítil jsem svaly, které jsem ani netušil, že mám. Ale nikomu jsem o tom neřekl, aby se ke mně nechovali moc opatrně, protože to se do tohohle filmu nehodí,“ podotkl Ondrík, který si v roce 2019 z Karlových Varů přivezl ocenění za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Budiž světlo..

Kofola, léto začíná na festivalech

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů. V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení jsou vedle Bojovníka další z tuzemských snímků Bára Basiková, Dvě deci tuše, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Město otců, Mistryně, Robert Richardson: The White Devil, Vyvolený a Zpráva pro Minervu 2.

Trailery

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