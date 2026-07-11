Festival vrcholí. Červený koberec vítá první hvězdy, projde se po něm i Vášáryová

Program na červeném koberci začal v půl páté odpoledne, kdy se slova chopily moderátorky Zuzana Tvarůžková a Monika Zavřelová, někdejší vedoucí kulturní rubriky iDNES.cz. V úvodu oznámily, že se letos festivalu letos zúčastnilo 11 tisíc návštěvníků.
Jako první se po promenádě před Hotelem Thermal prošel výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha s manželkou Darinou. Následovaly herečky Alžběta Malá a Diana Dulínková, z herců pak Jakub Žáček či Vojtěch Vodochodský. Dorazila i politička Eva Decroix.
Dění na červeném koberci sledujte zde:
Poslední den projekcí na 60. ročníku festivalu zakončí závěrečný americký snímek Poslední kapsář v New Yorku, který bude mít v Karlových Varech českou premiéru.
„Je to film jako kdyby byl napsaný na tělo představitele hlavní role, kterým je John Turturro. Hraje kapsáře starého typu, který se potkává se svým kamarádem, majitelem zastavárny, kam nosí kradené věci. Toho ztvárnil Steve Buscemi. Takže je to nádherná sestava herců, kteří ve filmu zjistí, že současná doba chmatákům jejich typu už nepřeje. Je to pocta nejen Turturrovi, ale i New Yorku mých oblíbených 70. let, kdy vznikla řada nádherných amerických dramat,“ řekl ČTK umělecký ředitel festivalu Karel Och.
|
Všichni hvězdní hosté by chtěli točit příští znělku, líčí ředitel festivalu Kryštof Mucha
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení festival nabídl 37 filmů, z toho 15 debutů.