Komedie s Orozovičem a Krejčíkovou uvrhla kavárenské povaleče do hor Nepálu

Příběh o lásce, která nečekaně vzplane uprostřed hor. Nová romantická komedie Rudolfa Havlíka podepsaného pod filmy Po čem muži touží či Bábovky provede diváky po vysokohorských lokacích v Česku i ve vzdálených Himálajích. Film s Igorem Orozovičem a Anetou Krejčíkovou přijde do kin koncem letošního listopadu.

Lucie (Aneta Krejčíková), zdědí horskou chatu po svém biologickém otci, bývalém náčelníkovi horské služby, kterého nikdy nepoznala. Místo prázdného stavení v něm nachází záchranáře Matěje (Igor Orozovič), jeho psa Bedřicha a další obyvatele, kteří objekt spravují jako ubytovnu pro školy v přírodě. Mladá dívka z města se tak musí vypořádat nejen s neznámým prostředím hor, ale i svéráznými „nájemníky“.

„Lucie je opuštěné ptáčátko, které si vytvořilo kolem sebe krunýř a dá se říct, že od sebe ostatní lidi tak trochu odhání. Pramení to z toho, že je vlastně sirotek, nikoho u sebe nemá, tatínka nikdy nepoznala, navíc teď zjišťuje, že zemřel. Divák se s ní seznamuje ve fázi jejího hledání vlastní integrity, identity, ve stavu, kterým si někdy prošel každý z nás,“ říká o své postavě Krejčíková.

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Nová dědička zpočátku bojuje s nepřízní hor, sarkastickým Matějem a výzvami, které ji postupně nutí posunovat vlastní hranice. Horské záchranné akce, ztřeštěná nedorozumění a Matějův cynický humor vedou postupně dvojici k nečekanému sbližování.

„Je to sympaťák. Trochu samorost, kterému zdánlivě záleží víc na přírodě než na lidech, ale ve skutečnosti právě kvůli lidem riskuje život. Má i svoje tajemství, která mě bavilo rozkrývat. A společné máme asi to, že na první pohled oba někdy působíme jako arogantní šovinisti, ale v jádru jsme hodní a citliví kluci,“ popsal postavu záchranáře horské služby Matěje herec Igor Orozovič.

Při natáčení měl možnost sám nahlédnout do práce skutečných horských záchranářů, kterým za jejich neocenitelnou službu složil upřímnou poklonu.

Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách
Filmu Rudolfa Havlíka Na horách
Aneta Krejčíková ve filmu Na horách
Saša Rašilov ve filmu Na horách
18 fotografií

„Když jsme se při natáčení setkali s kluky z horské služby a viděli jsme reálně, co všechno musí zvládat, jaké mají znalosti a v jakém režimu fungují, spadla mi čelist. Smekám před nimi v hlubokosklonu a jsem rád, že náš film ukazuje, jak je tahle profese, kterou často bereme jako samozřejmou službu, náročná,“ dodal herec.

Krkonoše i vzdálené Himálaje

Tvůrci zavedou hlavní postavy a diváky do tuzemských Krkonoš i do vzdáleného Nepálu. Právě natáčení v Himálajích bylo pro režiséra Rudolfa Havlíka značnou výzvou. Natáčelo se mimo jiné v nepálském údolí Gompa, ve výšce až 4 400 m n. m., kde štáb strávil celkem dvanáct dní a zdolal přes 7 tisíc výškových metrů.

„Myslel jsem, že to nezvládnu. Přesto jsme se s partou kavárenských povalečů vydali do největších hor světa a dokázali to. Hory byly vždycky dobré k pochopení, že na ničem moc nezáleží. Vyčistí duši, uklidní hlavu a připomenou, co je v životě důležité. To jsme chtěli ukázat i ve filmu,“ řekl režisér Havlík o filmu.

Je super, že mi nikdy v ničem nebránil, říká manželka režiséra Havlíka

A výzva to byla i pro herce samotné. „Zavolala mi agentka, že mi režisér Rudolf Havlík nabízí účast na filmu. Okamžitě jsem to bral jako výzvu a nabídku přijal. Tohle byla moje první návštěva jak Nepálu, tak Himálaje. Navíc to bylo pro mě vůbec poprvé, kdy jsem navštívil Asii. O to víc to pro mě byl silný zážitek, jak emočně, tak takové to civilizační střetnutí,“ uvedl herec Saša Rašilov.

Ve snímku se dále představí Adéla Gondíková, Jan Dolanský, Veronika Khek Kubařová, Ondřej Pavelka nebo Vasil Fridrich. Na film se mohou diváci v kinech těšit od 27. listopadu.

Komedie s Orozovičem a Krejčíkovou uvrhla kavárenské povaleče do hor Nepálu

