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Jak to chodí v sektě s Hádkem a Chýlkovou. Téma v seriálu po Nově uchopila i Prima

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  13:00

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Matěj Hádek jako guru při natáčení seriálu My nejsme sekta | foto: TV Prima

Prima natáčí seriál My nejsme sekta, určený pro streamovací platformu prima+. Šestidílné drama podle scénáře a v režii Andrey Sedláčkové přinese příběh o manipulaci, v hlavních rolích se představí Tatiana Dyková, Sarah Haváčová, Matěj Hádek, Ivana Chýlková, Petr Lněnička a Zuzana Stivínová.

Tvůrci seriálu My nejsme sekta sice zdůrazňují, že nejde o rekonstrukci skutečných událostí, nicméně zápletka vykazuje některé podobnosti s nedávným reálným případem, na jehož základě připravuje vlastní seriál Nova, respektive Oneplay.

V projektu Primy hraje Tatiana Dyková advokátku zastupující veterinářku v podání Sarah Haváčové, již obvinili z vraždy. Vůdce komunity ztvární Matěj Hádek, do sekty patří i postava Ivany Chýlkové, vyšetřovatelem je Petr Lněnička a Zuzana Stivínová ztělesní státní zástupkyni.

Podle Haváčové nabízí seriál možnost podívat se na problematiku bez jednoduchých soudů. „Na lidi, kteří se stanou součástí podobných společenství, se nechceme dívat skrz prsty. Chceme pochopit, jak mezi sebou získávají důvěru, jaké vztahy vytvářejí a proč se to děje,“ líčí.

Také Chýlková považuje téma za mimořádně aktuální. „Je důležité mluvit o tom, co způsobuje, že se člověk stane součástí takového společenství, aniž by si to zpočátku uvědomoval. Často za tím stojí osamělost nebo hledání odpovědí na otázky, které si klade celý život, míní.

„My nejsme sekta je kriminální příběh o tom, jak mohou inteligentní a v zásadě normální lidé postupně přijmout pravidla, která jsou z pohledu okolního světa zcela nenormální, a jaké důsledky to může mít pro jejich životy. Chtěla jsem popsat vnitřní fungování sekty a jak těžké je takové společenství opustit,“ říká Sedláčková.

Zajímal ji také rozměr spravedlnosti a trestu. „Někdy se totiž ukazuje, že lidé, kteří nesou odpovědnost za spáchaný čin, jsou zároveň i oběťmi, ale společnost musí jejich činy potrestat,“ dodává režisérka fiktivního příběhu zasazeného do města Bílina.

Matěj Hádek jako guru při natáčení seriálu My nejsme sekta
Z natáčení seriálu My nejsme sekta
Ivana Chýlková při natáčení seriálu My nejsme sekta
Scénáristka a režisérka Andrea Sedláčková
4 fotografie

Stejné téma, ovšem založené na skutečných událostech takzvané kutnohorské kauzy, chystá i Nova pro svou streamovací službu Oneplay. Jak již dříve oznámila, šestidílná série s pracovním názvem Stoupenkyně sleduje osud rodiny, jež byla manipulacemi samozvaného guru postižena. O režii se podělí Tereza Kopáčová a Adam Martinec.

Ze smrti léčitele byly tehdy obviněny dvě členky jeho společenství, zubní lékařka a bývalá vysokoškolská pedagožka. Součástí projektu je i vznik organizace na pomoc obětem sekt, kterou za podpory televize zakládají děti jedné z přímých aktérek kauzy, které stanuly před soudem.

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