Srdcovka s Bolečkem a Mirečkem, chválí si Zedníček seriál s Polívkou a Donutilem

„Je to srdcovka s Bolečkem a Mirečkem, o takovém projektu jsem snil,“ přiznává Pavel Zedníček, v seriálu letecký instruktor a srdcař Béda, který má v životě dvě lásky: svoji ženu a létání. Kvůli oběma se dokáže pohádat do krve, a dokonce i poprat jako puberťák.
Často se proto dostává do ostrého konfliktu se Slávou (Miroslav Donutil), který celý život tajně miluje Bedřichovu ženu Lidku. Sláva je profesionální pilot, který se nikdy neoženil a i v 70 letech bydlí se svou matkou.
Tu ztvárnila Libuše Švormová, která nedávno oslavila neuvěřitelnou devadesátku. „Tu roli jsem vzala hlavně kvůli tomu, že matka Miroslava Donutila musí být přece jenom už tak trochu v letech. Muži v letu se jeví zajímavě, a proto jsem se uvolila točit, i když mě to už, musím říct, trochu víc unavuje,“ popsala své pocity.
Kvůli četným roztržkám oba přátele musí usměrňovat jejich třetí kamarád Josef (Bolek Polívka), který nemá rád hádky. „Je to o třech kamarádech a jejich třenicích, přátelství, nerozlučnosti i rozdělenosti,“ přibližuje Polívka v roli statkáře, restituenta, milovníka žen a velkorysého pána v letech.
„Muži v letu pro mě znamenají dva roky práce a přemýšlení. Je to seriál o přátelství tří chlapů, které vydrželo skoro sedmdesát let. Už jako kluci vyrůstající za minulého režimu měli sen, že se jednou zaletí podívat do západního Německa a dají si tam pivo. Tak třeba se jim to vyplní,“ uzavírá scenáristka Lucie Konečná.
V seriálu se také objeví Milena Steinmasslová jako Bédova manželka Lidka, se kterou je jedno tělo a jedno srdce. Veronika Freimannová jako Olga, manželka Josefa a žena se svatozáří, kterou ostatní označují za stíhačku, jež musí neustále pouštět hrůzu. Miroslav Vladyka jako Náčelník, muž, pro kterého je jeho letiště všechno.
První klapka padla na letišti Buranos Aires na Krkavčí hoře a natáčet se bude tento podzim i na jaře, a to zejména ve Středočeském kraji a v okolí Karlštejna.