Ženy vnikly už i mezi Muže v černém. Jak navážou na oblíbené agenty J a K?

Nový seznam ústředních zachránců světa před mimozemskými vetřelci obsahuje mimo jiné následující položky. Agent M: nováček Tessa Thompsonová. Agent O: hereččina jmenovkyně, nikoli však příbuzná Emma Thompsonová, která si danou roli zkusí podruhé.

Pravda, v černém se tady vyskytuje také Chris Hemsworth, ale jeho agent H si musí dávat pozor na korektnost. Sotva totiž pronese „We are the Men in Black,“ tedy Jsme muži v černém, odpoví mu natolik významné mlčení, že svůj výrok rychle opraví na „The Men & Women in Black“, tedy muži a ženy.

Sci-fi komedii Muži v černém: Globální hrozba předcházely tři filmy, v nichž ústřední dvojici vytvořili Will Smith a Tommy Lee Jones coby žák a učitel neobvyklé profese v přísně tajné organizaci. Poté, co oba herci ohlásili, že v sáze už nechtějí pokračovat, museli producenti začít od nuly.

„Nejde o pokračování původní trilogie, ale spíše o zcela nový příběh zasazený do stejného vesmíru,“ prohlásil výkonný producent E. Bennett Walsh. „Prostě vycházíme z místa, kde jsme s jedním vyprávěním skončili a odkud začneme s jiným dobrodružstvím.“

Svět je větší

Klíčový byl samozřejmě výběr hlavních postav. Nejprve se zvažoval tandem, jejž by vytvořili Channing Tatum a Jonah Hill, ale nakonec dostal přednost smíšený pár nynějších komiksových hvězd: Chris Hemsworth a Tessa Thompsonová coby Thor a Valkyrie se naposled potkali v Avengers: Endgame.

Zásadní změna se odehrála i na režisérském postu. První Muži v černém vznikli před dvaadvaceti lety, jejich třetí, zatím poslední díl před sedmi roky – a nynější snímek je vůbec prvním, který netočí Barry Sonnenfeld. Vystřídal ho F. Gary Gray, který má za sebou hudební životopis Straight Outta Compton nebo osmý díl akční kroniky Rychle a zběsile, navíc na Sonnenfelda už jednou navazoval: v jeho gangsterské komedii Chyťte ho! pokračoval snímkem Buď v klidu.

Snímek Muži v černém: Globální hrozba, ve kterém musí hrdinové odhalit zrádce ve vlastních řadách, se natáčel v Londýně včetně katedrály svatého Pavla či v Maroku od přístavních kulis až po scenerii pouště, nechybí však ani New York. Právě tam objeví posilu v podání Tessy Thompsonové, nicméně úlohu amerického velkoměsta pro celou legendu zpochybnil Hemsworth, když na Twitteru zažertoval: „Vážně jste si mysleli, že agentura Muži v černém vznikla v New Yorku? Zkuste hádat znovu, má přece mezinárodní pobočky a svět je větší, než jste si mysleli!“ Ostatně světovou premiéru měla novinka v Londýně.

Trocha čísel

První Muži v černém z roku 1997 utržili celosvětově 590 milionů dolarů a získali tři oscarové nominace, tržby druhého dílu z roku 2002 se přiblížily 442 milionům dolarů a dosud nejvýše dosáhla „trojka“, až na 624 milionů dolarů. Pro společnost Sony tak série představuje zlatý důl, ovšem ukáže se, jestli od dob původních agentů J a K náklonnost publika neochladla.

Podle Variety se od prvního víkendu očekává nejslabší start celé série, ovšem současně je rozpočet novinky –110 milionů dolarů – ve srovnání s „trojkou“ sotva poloviční, takže návratnost vložených nákladů by měla být snazší.