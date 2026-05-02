Muž, který dal Poirotovi tvář a knír. David Suchet slaví 80

Petra Škraňková
  15:19
Pro mnohé milovníky slavného detektiva je to ten nejlepší Hercule Poirot ze všech. Přitom ho britský herec David Suchet, který slaví 2. května 80. narozeniny, zpočátku hrát nechtěl. Ale když se pak ponořil do knih Agathy Christie, našel něco překvapivého.
Milovníci díla Agathy Christie považují Davida Sucheta za nejlepšího představitele Hercula Poirota. | foto: MAFRA

Když mu ve 42 letech nabídli televizní roli Hercula Poirota, nebyl si jistý, jestli by jako představitel klasických postav ve slavné Královské shakespearovské společnosti měl něco takového hrát. „Zavolal jsem tedy svému bratrovi (novináři Johnu Suchetovi, pozn. red), který je velmi chytrý, a zeptal se ho na názor. A on řekl: Ani klackem bych se toho nedotknul!“

Postavu ješitného detektiva s vejčitou hlavou, pověstným navoskovaným knírem, těmi nejlepšími způsoby a mravy a nesmírně schopnými šedými mozkovými buňkami znal jen z televize a působil na něj spíš jako slaboch. Když se však pustil do čtení románů Agathy Christie, ohromilo ho, jak zábavná postava to je. Sepsal si dokonce seznam 93 jeho charakteristik a zvyků. Například:

  • že vejce k snídani musí být stejně velká,
  • že si před usednutím na lavičku položí kapesník,
  • že nesnáší nepořádek a křivé předměty,
  • že bere knír jako „věc dokonalé krásy“.

Jeden z nich mají dokonce společný, smysl pro symetrii. „Stejně jako on vždycky rovnám obrázky na stěnách,“ popsal v rozhovoru pro britský magazín Saga. Ze seznamu pak vycházel při hraní postavy.

Suchet cíleně hledal správné posazení hlasu, způsob chůze, držení těla i míru francouzského přízvuku v angličtině, který je slyšet v originálním znění v dílech dostupných na ivysílání České televize. Hrdý Belgičan Poirot byl vždy podrážděný, když si ho lidé pletli s Francouzem.

Jako slavný detektiv se David Suchet představil v 70 epizodách. První série se začala vysílat v roce 1989, „Poirotův poslední případ“ se na obrazovkách objevil v roce 2013. „Poté, co jsem Poirota hrál čtvrt století, stal se součástí mě samého, a tak mi strašně chybí,“ svěřil se Suchet.

Londýňan, kterého považovali za cizince

David Suchet však není hercem jediné výrazné role. Nejen české diváky překvapil přesvědčivým ztvárněním teroristy ve snímku Boeing 747 v ohrožení z roku 1996. Po tomto filmu si ho prý vybrala arabská produkce do plánovaného natáčení a nemohla uvěřit tomu, že je to Angličan z Londýna, který arabsky neumí ani slovo.

Suchet se narodil v Londýně, na který nedá dopustit. Jeho otec, potomek litevských židovských přistěhovalců, byl uznávaným gynekologem. Matka, napůl Angličanka a napůl ruská židovka, byla herečka.

Vystudoval Londýnskou akademii hudby a dramatického umění a s hraním začal v malém divadle Watermill v osadě Bagnor v hrabství Berkshire. V roce 1973 se stal členem Královské shakespearovské společnosti, kde ztvárnil řadu klasických postav a několikrát byl nominován na prestižní britskou divadelní cenu Laurence Oliviera. Díky svému výraznému typu nikdy nepočítal s milovníky, kritika velmi oceňovala jeho londýnského Jaga v Othellovi nebo Salieriho v Amadeovi na newyorské Broadwayi.

Ve filmu se začal objevovat od 70. let a během své kariéry vytvořil celou škálu výjimečných postav. Zahrál si například zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, jednoho z hlavních vynálezců vodíkové bomby Edwarda Tellera nebo hlavního hrdinu románu Jamese Joyce Odysseus Leopolda Blooma.

V televizním filmu Třináct u stolu z roku 1985 si dokonce zahrál inspektora Jappa, Poirotem byl v tomto snímku jeho největší konkurent v pomyslné bitvě o nejlepšího Poirota Peter Ustinov. Suchet svůj tehdejší výkon označil za nejhorší ve své kariéře, paradoxně mu však pomohl k roli belgického detektiva.

V roce 2008 byl při udílení mezinárodních televizních cen Emmy vyhlášen nejlepším hercem za životopisný seriál Maxwell, kde ztvárnil titulní postavu britského mediálního magnáta Roberta Maxwella.

David Suchet promluvil o vnukovi s mimořádně vzácným genetickým onemocněním

Nejen za své herectví obdržel Suchet od britské královny Alžběty II. Řád britského impéria. „Svěřila se mi, že jí dělá mimořádnou radost fakt, že právě mně může předat řád, a to kvůli potěšení, které jsem jí i její rodině a také národu přinesl Poirotem,“ řekl s hrdostí tento milovník Giuseppa Verdiho.

I přes nabídky na kariéru do Hollywoodu rodnou Británii neopustil. Prý proto, že by mu chyběl rytmus ročních období a anglická příroda. A pestrost, kterou mu kariéra přinesla. „Zůstal jsem v Británii a díky tomu prožil nádhernou divadelní, rozhlasovou i televizní kariéru. To by se v Los Angeles nikdy nepovedlo. Byl bych tam jen dalším britským hercem,“ řekl v rozhovoru iDNES.cz v roce 2020, kdy napsal knihu Za objektivem. Zůstat v Anglii považuje za jedno z nejšťastnějších rozhodnutí v životě.

„V květnu mi bude 80 let a své narozeniny strávím tím, že se jen pomodlím a poděkuji. V červnu však oslavíme zlatou svatbu, a to je událost, kterou s manželkou Sheilou oslavíme ve velkém stylu,“ řekl loni v prosinci v rozhovoru pro britský magazín Saga.

Svou manželku herečku Sheilu Ferrisovou, se kterou má dceru Katherine a syna Roberta, potkal v divadle v Coventry. „Pro mě to byla láska na první pohled. Povídali jsme si pět minut a já si pomyslel: Ta holka je úžasná! Sotva odešla, už mi chyběla,“ nechal se slyšet Suchet.

Jedním dechem dodává, že právě manželka a její láska a podpora stojí za jeho úspěšnou prací. „Na počátku 80. let se moje kariéra začala rozjíždět. Měl jsem spoustu práce a nebyl jsem moc doma. Obětovala svou kariéru kvůli dětem a mně. Děsím se toho, že bych jednou zůstal bez ní sám.“

Muž, který dal Poirotovi tvář a knír. David Suchet slaví 80

